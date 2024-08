Dschungelcamp: Freiwilliges Aus! SIE schmeißt an Tag sieben hin

Und zack, ist es passiert! An Tag sieben ruft der erste Star den berühmt-berüchtigten Satz: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Zugegeben: Viele Zuschauer dürfte diese Entscheidung nicht wundern. Es hat sich bereits in den letzten Tagen angedeutet, dass es so weit kommen musste…

Dschungelcamp: SIE ist raus

Nach einer Woche sind die Kandidaten im Dschungelcamp bereits ein eingeschweißtes Team geworden. Zwar gab es die ein oder andere Streiterei doch die Stimmung war eigentlich in Ordnung. Für eine Dschungel-Legende wurde es allerdings zu viel. Hanka Rackwitz verlässt freiwillig das Camp!

Doch warum? „Es ist zu viel für mich. Ich habe eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwere Entscheidung getroffen, aber ich habe jetzt Klarheit erlangt. Klar könnte ich weitermachen, aber ich würde zu viel dafür bezahlen. Das ist kein Geld der Welt wert“, sagt die 55-Jährige.

Dschungelcamp: Promis verabschieden sich von Hanka

Bereits am zweiten Tag im Dschungelcamp hatte Hanka Rackwitz mit dem Druck zu kämpfen. Sie war stellenweise so verzweifelt, dass sogar die Tränen kullerten. In den darauffolgenden Tagen besserte sich ihre Situation nicht. So kommt es, dass sie das Camp freiwillig verlässt und damit auf einen Teil ihrer Gage verzichtet.

„Da hängt natürlich auch Geld dran und ich mache mir auch Sorgen, aber ich möchte jetzt an der richtigen Stelle die Reißleine ziehen und mich beschützen. Ich möchte einfach nicht mehr krank sein“, erklärt die ehemalige „mieten, kaufen, wohnen“-Maklerin. Nun kämpfen also nur noch elf Stars um die 100.000 Euro und den Titel.

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.