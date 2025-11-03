Gerüchteküche brodelt: Zieht dieser Schlagerstar ins Dschungelcamp?

Er war schon ein raffinierter Verräter – jetzt könnte er bald zum Dschungelkämpfer werden! Nach „Bild“-Informationen steht Schlagerstar Vincent Gross (28) ganz oben auf der Kandidatenliste für das kommende Dschungelcamp. Wenn alles klappt, wird der charmante Schweizer Anfang 2026 auf Sternenjagd in Australien gehen.

Für Gross wäre das der nächste große TV-Coup. 2023 gewann er gemeinsam mit seiner engen Freundin Anna-Carina Woitschack die RTL-Show „Die Verräter“. Die beiden täuschten dort ihre Mitspieler perfekt und sicherten sich am Ende das Preisgeld von 46.500 Euro.

Dschungelcamp: Schlagerstar spricht Klartext

Seine Freundin Anna-Carina Woitschack kennt das Dschungelleben bereits aus eigener Erfahrung. Sie war Teilnehmerin der 18. Staffel des Kultformats. Nach 14 Tagen musste sie das Camp verlassen – völlig erschöpft, aber erleichtert. „Ich bin total froh, dass es vorbei ist. Das war einfach nicht meine Welt“, gestand sie offen nach ihrer Rückkehr.

Für Vincent könnte sie nun die beste Ratgeberin sein. Sie weiß genau, was ihn im australischen Busch erwartet. Doch ob er wirklich ins Dschungelcamp zieht?

Gegenüber der Schweizer Zeitung „Blick“ reagierte der Sänger nun auf die Gerüchte eindeutig: „Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen“, macht Gross klar.

Vincent ist längst kein Unbekannter mehr. 2016 nahm er am Schweizer ESC-Vorentscheid teil, später tourte er mit Beatrice Egli und landete mit Songs wie „Über uns die Sonne“ und „Du Du Du“ Radiohits. 2025 legte er mit Olaf dem Flipper den Sommerhit „Drinking Wine Feeling Fine“ hin.

Neben seiner Musikkarriere betreibt Vincent in Basel eine kleine Brauerei – und studierte einst Psychologie.