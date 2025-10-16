„Dschungelcamp“-Star Sarah Knappik: „Mit 39 brauchst du’s härter“

Sarah Knappik ist zurück im Reality-TV – und das lauter, bunter und ehrlicher denn je. Die 39-Jährige, bekannt aus Formaten wie dem RTL-„Dschungelcamp“ oder „Promi Big Brother“, wagt sich erneut vor die Kameras: In der dritten Staffel von „Forsthaus Rampensau Germany“ (Joyn) zieht sie mit Kartenleger Bernhard Schwendemann in die Steiermark. Gedreht wurde bereits im Sommer 2025. Für ihren Freund ist es das erste Reality-Abenteuer – für Knappik dagegen eine Rückkehr in altbekannte Gefilde. Sie sagt: „Ich hab wirklich lange überlegt, ob ich das nochmal mache.“

Doch der Entschluss fiel – und das Duo will im Forsthaus nichts anbrennen lassen. „Für Bernhard ist das seine Reality-Premiere. Er haut allen die Wahrheit um die Ohren, ohne Filter, ohne Rücksicht, volle Attacke“, kündigt Knappik an. Nach Jahren voller Fernsehstationen will sie diesmal noch eine Schippe drauflegen: „Das wird laut, wild, emotional – und diesmal sogar mit übernatürlichen Phänomenen“, verspricht sie geheimnisvoll.

Sarah Knappik feiert Geburtstag mit Gruselfaktor

Bevor Sarah Knappik im TV für Wirbel sorgt, feierte sie im echten Leben eine schaurig-schöne Party. Zu ihrem 39. Geburtstag lud sie Freunde in den Movie Park Germany nach Bottrop – passend zu Halloween. Zwischen Nebelmaschinen, Schreien und Adrenalin fühlte sich die Ex-Dschungelcamperin ganz in ihrem Element: „Mit 39 brauchst du’s härter, sonst spürst du nix mehr!“, lacht sie im Gespräch mit „Bild“.

Für Sarah war die Nacht mehr als nur eine Party – sie war eine Reise in ihre Jugend. „Ich liebe Halloween! Ich hab das als Teenie jedes Jahr gefeiert. Das hier ist wie zurück in meine Jugend. Je mehr ich mich erschrecke, desto besser. Ich hab mich vor Lachen und Angst fast heiser geschrien.“

Zwischen Adrenalin und Authentizität

Ob Gruselparty oder Reality-Dreh – Sarah Knappik lebt für starke Emotionen. Ihre Rückkehr ins Fernsehen soll kein Routineprojekt werden, sondern ein echtes Abenteuer. „Ich bin wie ein altes Zirkuspferd – aber wenn ich feiere oder drehe, dann richtig“, sagt sie.

Für Fans verspricht das eine explosive Mischung aus Witz, Wahnsinn und Wahrhaftigkeit. Mit ihrer unverwechselbaren Art dürfte Sarah Knappik im neuen „Forsthaus Rampensau“ einmal mehr zeigen, warum sie seit Jahren zu den markantesten Gesichtern der deutschen Reality-Szene gehört.

Die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany läuft ab dem 16. Oktober 2025 auf Joyn und ATV. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag um 20:15 Uhr.