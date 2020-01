Dschungelcamp (RTL): Zuschauer-Votings veröffentlicht – dieses Ergebnis überrascht alle!

Foto: TV Now / Stefan Menne

Die „Dschungelcamp“-Zuschauer haben entschieden: Prince Damien ist nach 16 Tagen „Dschungelcamp“ der Dschungelkönig 2020! Dabei wollten die Anrufer laut „Dschungelcamp“-Votings erst andere Camper auf dem Thron sehen...

„Dschungelcamp“: Du ahnst nicht, wer auf einmal an der Spitze war

Am Tag nach dem großen „Dschungelcamp“-Finale hat RTL traditionell die Voting-Ergebnisse offen gelegt – und für die ein oder andere Überraschung gesorgt.

Trödelfuchs Markus Reinecke hat sich im „Dschungelcamp“ unerwartet gut verkauft, belegte am Ende Platz 4.

Markus Reinecke musste das „Dschungelcamp“ kurz vor dem Finale verlassen. Foto: TV Now / Stefan Menne

Kaum zu glauben: An Tag Neun, nach seiner erfolgreichen Dschungel-Prüfung, lag der 51-Jährige in der Zuschauer-Gunst ganz weit vorne. Mit 25,5% aller Stimmen hätte er an diesem Tag mit deutlichem Abstand zu Elena Miras (17,43%) die Krone geholt.

„Dschungelcamp“: SIE war lange Favoritin

Während Markus Reinecke nur einmal die meisten Votings bekam, war eine andere Camp-Kollegin öfter Anwärterin auf den Thron.

Für die polarisierende Reality-Darstellerin Elena Miras riefen durchgehend viele Zuschauer an – sowohl in Woche eins, als es um die Prüfungs-Auserwählten ging, als auch in Woche zwei.

An Tag Zehn (19,42% aller Stimmen) und Elf (14,96%) hatte die 27-Jährige klar die Nase vorne, ihre Läster-Freundschaft mit Sonja Kirchberger blieb ohne Auswirkungen.

Im Gegensatz zu dem Streit mit Sven Ottke und dem Trinkflaschen-Gate mit Raul Richter, nach denen Elena in der Gunst sank und als Sechsplatzierte gehen musste.

Elena Miras und Sven Ottke zoffen sich – die Quittung der Zuschauer bekommt Elena. Foto: TV Now

Dagegen hatte der Zoff mit Elena Sven Ottke an Tag 13 den Tagessieg (18,77%) beschert. Übrigens der einzige Tag, an dem der 52-Jährige bei den Zuschauern die Nummer 1 war.

„Dschungelcamp“: Selbst SIE war einmal Nummer Eins

Die selbsternannte „Dschungel-Prinzessin“ Danni Büchner hatte laut der Votings nie wirklich realistische Chancen auf den Dschungelthron.

Nur an Tag Acht, dem ersten Tag, an dem die Zuschauer nicht für die Dschungelprüfungen, sondern für ihren Favoriten anrufen sollten, setzte sich die 42-Jährige mit 21,67% aller Stimmen knapp vor Elena Miras an die Spitze.

Nachdem die beiden die ganze Woche davor die meisten Anrufe unter sich ausgemacht hatten, waren die Zuschauer-Anrufe vielleicht auch einfach Macht der Gewohnheit. So nah kam die Auswanderin dem Sieg jedenfalls nie mehr.

„Dschungelcamp“: Prince rollte das Feld von hinten auf

Anders als der amtierende Dschungelkönig Prince Damien, der erst in den letzten Camp-Tagen so richtig Sympathiepunkte sammeln konnte.

Nachdem Elena von der Pole Position gerutscht war, riefen an Tag 12 die meisten Zuschauer (18,47%) für den DSDS-Sieger an.

Festigte seine Favoriten-Position erst am Ende: „Dschungelcamp“-Sieger Prince Damien. Foto: TV Now / Stefan Menne

Auch wenn der 29-Jährige am Tag danach einmalig von Sven abgelöst wurde, kam Prince Damien ab Tag 14 der Krone immer näher – und das in großen Schritten: Am Tag von Elenas Auszug holt er 28,28%, am Halbfinal-Tag 34,26% aller Stimmen!

Am Final-Tag wurde der Prinz schließlich mit überwältigender Mehrheit zum König gewählt. Mit 80,62% der Stimmen setzte er sich deutlich von Vize-König Sven (19,38%) und Drittplatzierter Danni (11,77% in Final-Vorrunde) ab.