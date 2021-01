Dschungelcamp: Zuschauer macht irre Entdeckung – DAS gibt es doch nicht!

Am Freitag ging es los! 12 Stars und Sternchen kämpfen bei der „Dschungelshow“ um den Einzug ins „Dschungelcamp“ 2021.

Die Moderatoren des „Dschungelcamps“ Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führen auch bei dem neuen RTL-Format durch die Show und kommentieren die Ereignisse. Doch einem Fan fiel jetzt auf, was allen anderen entging.

Die Kandidaten kämpfen um den Einzug ins „Dschungelcamp“

Das tolle am „Dschungelcamp“ ist, dass sich dort Prominente aus allen Generationen begegnen und gemeinsam versuchen, die Aufgaben zu meistern. Auch in der „Dschungelshow“ sind verschiedenste Altersklassen am Start.

----------------------------------------

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

----------------------------------------

Doch trotz aller Unterschiede und Differenzen der Stars lassen sich einige Gemeinsamkeiten erkennen. Die bevorzugte Haarfarbe der Damen scheint beispielsweise blond zu sein.

Ein Zuschauer hat bei den Kandidatinnen ganz genau hingeschaut und festgestellt, dass sich die ein oder andere Teilnehmerin nicht nur wegen der Haarfarbe ähnelt.

In einem Social-Media-Post stellt der Dschungel-Fan fest, dass Zoe Saip, Xenia von Sachsen und Bea Fiedler auch einfach ältere Versionen voneinander sein könnten. Er stellt die Drei ganz frech nebeneinander und betitelt das Bild mit: „Sieht aus wie ne Pokémon Entwicklung“

----------------------------------------

----------------------------------------

Zoe, Xenia und Bea treten in der RTL-Show trotz ihrer Ähnlichkeit nicht gemeinsam an. In der „Dschungelshow“ kämpft jede von ihnen einzeln um ihren Einzug in das „Dschungelcamp“!

Wer nicht mehr um den Einzug ins „Dschungecamp“ 2022 kämpfen darf, ist Nina Queer. Hier erfährst du, warum RTL sie gefeuert hat.