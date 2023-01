„Dschungelcamp“: RTL-Zuschauer gehen Sender an – „Was soll die Frage??!“

In diesem Jahr dürfen die „Dschungelcamp“-Kandidaten offenbar machen, was sie wollen. Sprich: Es scheint, als würden Regelverstöße diesmal nicht so geahndet wie in den Jahren zuvor. Da gab es für diverse kleinere Vergehen Zigarettenverbot oder weniger zu Essen. Diesmal bislang nicht.

Schon in den letzten Tagen fiel den Zuschauern auf, dass RTL eher harmlos auf die Teilnehmer reagiert. Doch als RTL jetzt eine offizielle Frage dazu an die Fans stellt, können sie gar nicht schnell genug reagieren.

„Dschungelcamp“: RTL-Zuschauer sind empört

Mitten am Tag zu schlafen, ist im „Dschungelcamp“ eigentlich nicht erlaubt. Und dennoch zieht es Djamila Rowe, Tessa Bergmeier und Co. hin und wieder auf die Liege, um ein Nickerchen zu machen. Bei der Nachtwache müssen immer zwei Personen am Feuer sitzen. Auch das wurde in den vergangenen Tagen mehrfach missachtet – sei es von Cosimo Citiolo oder von Tessa.

Warum schreitet RTL nicht ein?

Ein Zuschauer kommentiert im Netz: „Früher waren die Regeln gefühlt strenger und wurden auch härter bestraft. Finde ich krass, dass das alles bis jetzt so toleriert wurde. Ich meine, Zigaretten teilen, alleine aufs Klo, alleine oder nur halb eine Nachtwache machen und andauernd schlafen, ist ja schon ne Menge. Da fragt man sich: Haben die überhaupt die Regeln gelesen?“

Auf Twitter geht RTL diesbezüglich nun auf die Fans ein und stellt die Frage in den Raum: „Sollten unsere Stars für Regelverstöße bestraft werden?“ Die Mehrheit der Fans befürwortet das.

„Was für eine Frage. NATÜÜÜRLICH jetzt sofort, aber zaaaackiiiig.“

„Jo, worauf wartet ihr?“

„Nur bitte nicht dieses „langweilige“ Zigarettenverbot. Trifft immer nur einen Teil…“

„Aber sowas von! Kaum einer hält sich an die Regeln, weil es ja bisher keine Konsequenzen gab.“

Und ein Fan ist geradezu sauer, dass der Sender überhaupt diese Frage stellt: „Was soll diese Frage? Wir warten sehnsüchtig darauf!!!“

Weitere News:

Bei so viel Zuspruch für Regelverstöße ist es vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis RTL den Stars im „Dschungelcamp“ mitteilt, was sich ab sofort ändern wird. Wir dürfen gespannt sein…