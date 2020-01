Dschungelcamp: RTL-Trödelstar Markus Reinecke mit krasser Aussage – „Hing leblos ...“

Dschungelcamp-Kandidat Markus Reinecke reiht sich mit seinen 50 Jahren eher in die ältere Riege der diesjährigen Camper ein. Der RTL-Trödelfuchs hat aber im Gegensatz zu manch anderem Kollegen schon einiges erlebt. Eine Sache bleibt ihm besonders gut im Gedächtnis.

Und damit könnte der Dschungelcamp-Star sogar dem berühmt berüchtigten Dr. Bob Konkurrenz machen!

Dschungelcamp: RTL-Trödelstar Markus Reinecke mit krasser Aussage Dschungelcamp 2020: genau wie Dr. Bob ist auch Markus Reinecke ausgebildeter Sanitäter. Foto: TVNOW / ITV Studios Germany

Denn ähnlich wie der beliebte australische Dschungel-Ersthelfer war auch Markus Reinecke vor seiner TV-Karriere ein ausgebildeter Sanitäter.

Markus Reinecke: Sanitäter vor TV-Karriere

„Wenn es erforderlich ist, dass ich irgendwem einen Kugelschreiber in die Luftröhre stecken muss, dann mache ich das natürlich“, erklärt der Trödelfan gegenüber RTL. Und nicht nur das. Markus Reinecke erinnert sich an einen Vorfall, der überraschend war:

„Ich habe schon mal einen Daumen angenäht. Ich war Krankenwagenfahrer bei der Bundeswehr. Da wurde einer eingeliefert, der sich in der Küche verletzt hat. Der Daumen hing leblos in der Gegend rum. Er schrie wie am Spieß! Es war kein anderer Weißkittel da. Da sagte der Arzt zu mir, sie kommen mit. Dann haben wir zusammen richtig schön den Daumen angenäht. Der müsste noch heute dran sein.“

Markus Reinecke bei seinem Abflug i Richtung Australien. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Dann müssen sich die restlichen Dschungelcamp-Kandidaten ja keine Sorgen machen.

Das ist Markus Reinecke:

Markus Reinecke wurde am 22. Januar 1969 in Hildesheim geboren

Markus Reinecke ist ein deutscher Trödel- und Antiquitätenhändler

Er wurde durch Fernsehauftritte als Sachverständiger für Trödel bekannt

Markus Reinecke ist ausgebildeter Sanitäter

Er absolvierte ein Studium der Verwaltungswirtschaft

Seit 2002 betreibt Markus Reinecke ein Ladenlokal für den Verkauf von Antiquitäten

Er war unter anderem in TV-Formaten wie „Der Trödeltrupp“, „Mitten im Leben“, Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“ zu sehen

Angst vor der ersten Nacht im Dschungelcamp

Kurz vor dem Camp-Einzug hatte Markus Reinecke noch ein Video aufgenommen. Und darin deutet der RTL-Star schon an, dass die erste Nacht im Camp alles andere als ein Zuckerschlecken werden dürfte. Da hilft wohl auch keine Sanitäter-Ausbildung mehr…