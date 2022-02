Dschungelcamp: Aus und vorbei! DIESER Star ist raus

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Jetzt ist es soweit: der erste Kandidat muss das Dschungelcamp verlassen.

Die letzten Tage tippten sich die Zuschauer die Finger wund, um den Camper ihrer Wahl in die nächste Prüfung zu schicken. Doch am Freitag mussten sie dann zum ersten Mal in der neuen Staffel für den Star ihrer Wahl anrufen, damit er oder sie im Dschungelcamp bleiben darf.

Doch einer blieb am Ende auf der Strecke. Es ist...

Dschungelcamp: Dieser Star fliegt zuerst raus

Streng genommen mussten ja schon zwei Stars das Camp verlassen. Beziehungsweise einer konnte gar nicht erst einziehen: Lucas Cordalis. Er wurde in seiner Quarantäne vor dem Camp positiv auf Corona getestet. Statt ins Camp konnte er in dieser Woche in den Flieger nachhause steigen.

Die Zuschauer haben entschieden: Der erste Camper muss das Dschungelcamp verlassen! (Archivbild) Foto: RTL / Stefan Menne

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” läuft seit 2011 jährlich bei RTL

Die erste Staffel wurde bereits 2004 ausgestrahlt

Moderiert wurde die Sendung bis 2012 von Sonja Zietlow und Dirk Bach – nach dem Tod des Komikers wurde er von Daniel Hartwich ersetzt

In zwei Wochen müssen sich die Kandidaten regelmäßig anstrengenden und vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

Für Janina Youssefian war es dann nach wenigen Tagen vorbei. Nach einem Rassismus-Eklat im Camp zog RTL Konsequenzen und schmiss sie raus (mehr dazu liest du hier). Sie versuchte noch, sich zu entschuldigen, doch vergebens.

Am Freitag hatten es dann die Zuschauer in der Hand. Sie mussten für ihren Lieblingsstar anrufen. Derjenige, der die wenigsten Stimmen hatte, musste gehen. Auf den Wackelposten: Tara und Manuel.

Schlussendlich hat es Tara Tabitha getroffen. Sie muss am Samstagmorgen ausziehen!

Für ordentlich Diskussionen im Camp sorgt derzeit Anouschka Renzi. Jetzt meldet sich ihr Verlobter zu Wort. was er zu sagen hat, liest du hier >>> (abr)

