Dschungelcamp: Es wird ernst – RTL greift knallhart durch

Im Dschungelcamp geht es heiß her! Schon zu Beginn sorgt die Sommer-Staffel für ordentlich Wirbel – und das liegt nicht nur an den hohen Temperaturen. Wer hätte gedacht, dass die Camper so dreist die Regeln missachten würden? Schmuggeln, wohin das Auge reicht. Besonders ein Promi scheint sich dabei um die Konsequenzen wenig zu scheren…

Giulia Siegel hat es faustdick hinter den Ohren. Mit einem verbotenen Arsenal an Gewürzen im Gepäck verzaubert sie die Geschmacksknospen ihrer Mitcamper. Doch der Plan fliegt auf, und RTL reagiert prompt mit einer saftigen Strafe. Dabei ist die TV-Blondine längst nicht die Einzige, die sich einen Regelverstoß leistet!

Dschungelcamp: Sender zieht die Reißleine

Auch das altbekannte Zigarettenschmuggeln darf bei diesem Chaos nicht fehlen. Dabei zog Gigi Birofio alle Register und sorgte mit einer extra Packung Zigaretten für Furore. Doch das ist längst nicht alles: Die Camper vernachlässigen die Feuerwache, verlassen das Camp zur Geisterstunde und gönnen sich tagsüber ein Nickerchen. Das Regelbuch? Scheint für einige wohl nur Dekoration zu sein!

Doch RTL greift endlich durch und zieht die Reißleine: Alle Luxusartikel müssen raus! Ein bitterer Schlag für viele Camper, besonders emotional trifft es die Eltern im Camp. Während Elena Miras, Sarah Knappik, Danni Büchner und Eric Stehfest unter Tränen die Kuscheltiere und Kissen ihrer Kinder abgeben, nimmt eine die harte Konsequenz gelassen hin: TV-Blondine Giulia Siegel.

„Das passiert doch in jeder Sendung“, reagiert die 49-Jährige unmittelbar nach der Verkündung der Strafe. Für viele Fans ist diese abgeklärte Einstellung ein Dorn im Auge.

„Sorry, aber man kann echt nur hoffen, dass die Siegel morgen fliegt… sie macht ja alles extra gegen die Gruppe“, schreibt ein Anhänger der Show unter dem „IBES“-Instagram-Beitrag. „Wie schadenfroh Giulia einfach ist, dass alle ihre Artikel abgeben müssen“, merkt ein weiterer Follower an. Ein anderer wünscht sich ebenfalls ihren Exit herbei: „Bloß gut, dass morgen einer fliegt und das ist hoffentlich die Siegel.“