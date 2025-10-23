„Dschungelcamp“-Knaller? RTL-Star Samira Yavuz könnte auf Affäre ihres Mannes treffen

Na, wenn das kein Knaller wird! Das RTL–„Dschungelcamp“ 2026 verspricht Zündstoff pur. BILD enthüllte, dass zwei Frauen ordentlich für Wirbel sorgen.

Reality-Star Samira Yavuz soll Anfang des Jahres ins Dschungelcamp einziehen. Das wird ein Fest für alle Reality-Fans! Denn Trash-Sternchen Eva Benetatou hat laut BILD-Informationen ebenfalls fest zugesagt. Sie ist als Kandidatin eingeplant.

„Dschungelcamp“-Drama bahnt sich an

Ausgerechnet Eva, die Affäre von Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz! Im australischen Busch droht ein explosives Wiedersehen. Zwischen den Ladys herrscht seit Evas Fremdgeh-Beichte hitzige Stimmung!

Eva gestand im Frühling 2025, Sex mit Serkan gehabt zu haben. Das geschah auf der After-Show-Party von „Kampf der Realitystars“ in Köln. Serkan und Eva waren damals Kandidaten.

Samira war tief getroffen von diesem Geständnis. Sie wird es bis heute nicht vergessen haben. Ihre Reaktion damals war deutlich: „Fremdgehen ist billig, die Rechnung dafür nicht!“

Explosive Stimmung im Anmarsch

Nun also das große Wiedersehen mitten im australischen Dschungel? Hunger und Lagerkoller sorgen dort für kurze Zündschnüre. Statt Lagerfeuerromantik droht also Zoff pur.

Ein Produktionsinsider sagte zu BILD: „Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL.“ Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz wird nun nicht in den Busch ziehen.

Er soll laut BILD-Infos auch zur engeren Auswahl gehört haben. Ein Sendersprecher erklärte auf BILD-Anfrage: „RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben.“