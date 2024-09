„Dschungelcamp“: Verdacht bestätigt – RTL macht es offiziell

Packt die „Dschungelcamp„-Hüte aus und legt die Insekten-Snacks bereit, denn RTL hat einen echten Knaller gelandet! Mit „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ hat der Sender die Einschaltquoten geradezu explodieren lassen. Wir RTL offiziell verrät, verfolgten sage und schreibe 25,84 Millionen Zuschauer in der Kalenderwoche 34 das Spektakel – ein neuer Bestwert, der die Konkurrenz vor Neid erblassen lässt.

Die Dschungelcamp-Legenden traten erneut an, um die Krone zu erobern, während die Zuschauer gebannt vor den Bildschirmen verfolgten…

„Dschungelcamp“: RTL lässt die Katze aus dem Sack

Die neueste Staffel, die vom 16. August bis zum 1. September täglich um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurde, hat sich als absoluter Publikumsmagnet erwiesen. Sie dominiert nicht nur im TV, sondern auch im Streaming. Kein Wunder, dass „IBES“ im Streaming-Ranking der privaten Anbieter den Spitzenplatz belegt – direkt gefolgt von den „ntv Nachrichten“ mit 12,5 Millionen Zuschauern.

Doch was macht diese Dschungel-Spezialstaffel so unwiderstehlich? Es ist die Mischung aus Nostalgie und Nervenkitzel, die die Zuschauer in ihren Bann zieht. 13 ehemalige Dschungel-Stars sind zurück im Rampenlicht und sorgen für Drama, Unterhaltung und den einen oder anderen überraschenden Moment. Die Fans lieben es, ihre alten Favoriten noch einmal zu sehen und herauszufinden, wer sich am besten durch das Dickicht der Herausforderungen schlägt.

Während „IBES“ die Einschaltquoten in die Höhe treibt, präsentieren sich auch die anderen RTL-Formate in Bestform. Sendungen wie „Hot oder Schrott“ (9,18 Millionen Zuschauer) und „Formel 1“ (7,76 Millionen Zuschauer) reihen sich dicht hinter dem Dschungelcamp ein und tragen maßgeblich zur erfolgreichen Bilanz des Senders bei.

RTL hat mit dem „Showdown der Dschungel-Legenden“ einen echten Volltreffer gelandet. Der Sender dürfte daraus seine Schlüsse ziehen. Selbst Moderatorin Sonja Zietlow nahm in der Final-Sendung Bezug und spekulierte über eine mögliche weitere Legenden-Staffel. Für den Sender wäre das auf jeden Fall lohnenswert.