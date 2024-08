„Dschungelcamp“: Beim Einzug fehlt von IHR jede Spur

Fans des „Dschungelcamps“ kommen 2024 voll und ganz auf ihre Kosten. Denn zum 20-jährigen Jubiläum kehrt das Format als Sommer-Ausgabe mit ehemaligen Kandidaten zurück. Zuschauer sitzen bereits seit Tagen auf heißen Kohlen, der Einzug in das südafrikanische Camp wird sehnsüchtig erwartet.

Doch erst kürzlich überraschte die Nachricht, dass Kult-Moderator Jan Köppen beim Auftakt von „Ich bin ein Star – Show down der Dschungel-Legenden“ fehlen wird. Er lag während der Aufzeichnungen mit Fieber krank im Bett, meldet sich aber als Kommentator wie gewohnt aus dem Baumhaus (DER WESTEN berichtete).

Und jetzt eine neue Schocknachricht! Von einer „Allstars“-Kandidatin fehlt jede Spur in der RTL-Show!

„Dschungelcamp“: SIE fehlt!

Nanu? Was ist denn vor dem Auftakt vom „Dschungelcamp“ los? Die Sommer-Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum steht gerade einmal in den Startlöchern, doch Aufruhr gibt es schon jetzt. Denn wer die Teilnehmer beim Einzug in ihr neues altes zu Hause fleißig mitgezählt hat, dem fällt schnell auf – eine fehlt! Dabei handelt es sich um keine Geringere als Reality-TV-Queen Elena Miras. Doch wo ist der TV-Star abgeblieben? Schließlich kündigte RTL sie in den letzten Wochen groß als Kandidatin an.

Für alle Zuschauer, die nochmal eine Auffrischung benötigen: Elena Miras mischte 2020 das australische „Dschungelcamp“ vor allem mit Themen rund um ihren Ex Mike Heiter auf. Fans freuten sich bereits auf jede Menge Drama. Doch dieser Traum zerplatzt nun. Zumindest vorerst.

„Dschungel“: Geheimplan entlarvt!

Denn „Bild“ erfuhr: Um Elena Miras gibt es einen RTL-Geheimplan. Sie wird erst im Laufe der Staffel dazustoßen. Getreu des Reality-Stars wird sie demnächst also als Nachzüglerin für ordentlich Wirbel sorgen. Wann genau dies im Laufe der Sendung passieren wird, verriet ein RTL-Sprecher noch nicht. Fans dürfen also gespannt sein!

Ab dem 16. August zeigt RTL täglich um 20:15 Uhr das „Dschungelcamp“ – und auf RTL+ ab dem 15. August im Stream!