Dschungelcamp-Rätsel: Warum fehlen die ersten vier Staffeln auf RTL+?

Das Dschungelcamp ist seit 2004 pures Kult-TV.

Schon jetzt wird für die Staffel 2026 ordentlich die Werbetrommel gerührt. Die Gerüchteküche brodelt! Namen wie Eva Benetatou, Samira Yavuz oder Simone Ballack machen bereits die Runde. Doch bis die neuen Promis im australischen Busch schwitzen, wollen viele Fans die alten Dramen noch einmal erleben. Wer sich auf RTL+ in die wilden Anfangsjahre stürzen will, guckt allerdings in die Röhre. Die Staffeln 1 bis 4 sind spurlos verschwunden!

Wo sind die alten Dschungelcamp-Staffeln hin?

2004 begann alles mit der ersten Staffel. Der unvergessene Costa Cordalis schreib damals TV-Geschichte und holte sich den allerersten Dschungelthron. Noch im selben Jahr folgte die zweite Staffel, die vor Zoff nur so knisterte. Desirée Nick, Willi Herren und Carsten Spengemann sorgten dabei für mächtig Wirbel. Am Ende krönte sich Nick zur Dschungelkönigin.

Nach einer längeren Pause ging es 2008 weiter. Ross Antony kämpfte sich mit Dauergrinsen und Durchhaltewillen zur Krone. Ein Jahr später holte sich Ingrid van Bergen den Sieg mit 67 Jahren! Doch genau diese vier Staffeln sind auf RTL+ nicht zu finden. Ein User auf Reddit bringt es auf den Punkt: „Weiß jemand, warum man Staffeln 1–4 nicht bei RTL+ findet?“, möchte ein Reddit-User wissen.

Ein anderer ergänzt enttäuscht: „Irgendwie schade. Suche auch danach, habe sie nirgends gefunden.

Wir haben bei RTL nachgefragt. Die Antwort des Senders klingt nüchtern, aber eindeutig: „Aus lizenzrechtlichen Gründen können wir auf RTL+ nicht die Staffeln 1 bis 4 zur Verfügung stellen. Wir prüfen jedoch fortlaufend, inwiefern unser Angebot auf RTL+ erweitert werden kann. Sollte eine Bereitstellung der ersten vier Staffeln möglich werden, informieren wir selbstverständlich über unsere offiziellen Kanäle.“

Ob Fans auf die älteren Staffeln hoffen dürfen, bleibt vorerst abzuwarten.