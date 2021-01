Dschungelcamp: Tier soll während Dschungelprüfung zu Tode gekommen sein – Aktivisten schlagen Alarm

Ein Dschungelcamp ohne Tiere wäre wohl vergleichbar mit einem Weihnachten ohne Geschenke. Es würde nur halb so viel Spaß machen.

Doch die Tierschützer von PETA erheben nun schwere Vorwürfe gegen das Dschungelcamp. Sie behaupten, dass während der ersten Sendung der diesjährigen Dschungelshow ein Tier zu Tode gekommen sei.

Dschungelcamp: Schon an Tag 1 soll ein Tier gestorben sein

Bei solchen Meldungen vergeht einem natürlich der Spaß am Dschungelcamp. Aber was ist wirklich dran an den Vorwürfen der Aktivisten? Laut PETA soll während der ersten Dschungelprüfung „Tierischer Einlauf“ eine Echse gestorben sein.

Dschungelprüfung Tag 1: „Tierischer Einlauf“.

In der Challenge mussten sich Zoe Saip, Mike Heiter und Frank Fussbroich in Wassertanks stellen, in denen sie ein Labyrinth-Rätsel absolvieren sollten, während viele verschiedene Tierchen um sie herumgeschwommen sind – darunter auch eine Anakonda.

----------------------------------------

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

----------------------------------------

Dschungelcamp: Tierrechtsorganisation erstattet Anzeige

Während Zoe Saip um ihr Leben kreischte und wild herumzappelte, soll PETA zufolge eine Grüne Wasseragame „qualvoll“ zu Tode gekommen sein. „Im Tank von Zoe Saip war das Tier mit dem Bauch nach oben regungslos zu sehen“, heißt es auf der Webseite der Tierrechtsorganisation.

Seit über 14 Jahren werden Tiere im #RTL #Dschungelcamp als Ekelfaktor missbraucht, gequält und ihr Tod in Kauf genommen.

Doch offensichtlich ist nun bei der ersten Sendung der neuen #Dschungelshow eine #Echse während einer Prüfung qualvoll gestorben 👇https://t.co/VQNRH8Nz5B — PETA Deutschland (@PETADeutschland) January 18, 2021

Nun fordern die Aktivisten, dass keine lebendigen Tiere mehr in der RTL-Show vorkommen dürfen und erstatten sogar Anzeige beim Veterinäramt. „Reptilien, insbesondere Grüne Wasseragamen, sind äußerst stressanfällig und brauchen absolute Ruhe“, betont Peter Höffken von PETA.

----------------------------------------

----------------------------------------

RTL mit klaren Worten: Allen Tieren der Dschungelshow geht es gut

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärt RTL-Pressesprecher Claus Richter jedoch: „Weder Wasserechsen noch sonstige Tiere sind während der Dreharbeiten zu Schaden gekommen. Die Tiere sind über Wochen auf die Prüfungen und Kontakt mit Menschen vorbereitet worden.“

In Zusammenarbeit mit einer Tierlehrerin sowie mehreren Tierpflegehelfern werde „strengstens auf die Tiere und ihre Gesundheit geachtet“. Sollte sich eines der Tiere in Gefahr befinden, werden diese sofort eingreifen, wie Richter berichtet.

Puh, zum Glück! Freunde des Reality-TVs können sich also guten Gewissens auf die nächste Ausgabe der Dschungelshow freuen.

„Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ läuft bis zum 29. Januar jeden Abend um 22.15 Uhr bei RTL. Du hast die Sendung verpasst? Die ganze Folge findest du nach Ausstrahlung in der TVNOW-Mediathek.