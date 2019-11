„Dschungelcamp“ (RTL): Polizei sucht einen Mörder! Sorge um Kandidaten – Schreckliches wurde jetzt entdeckt

Die Polizei schlägt Alarm im „Dschungelcamp“! Im australischen Dschungel, genau da, wo unsere deutsche Prominenz ab Januar 2020 wieder ihr Unwesen treibt, herrscht momentan Ausnahezustand.

Der Grund: Es wurde eine Leiche gefunden.

Derzeit läuft dort das britische Pendant zum RTL-„Dschungelcamp“ („I’m a Celebrity, get me out of here“). Doch neben Kakerlaken-, Maden- und Ratten-Horror holt ein weit schlimmerer Horror momentan sowohl die Kandidaten als auch das Produktionsteam ein. Ein mutmaßlicher Mörder läuft frei herum. Das berühmte TV-Camp wurde abgesperrt.

„Dschungelcamp“: Polizei sucht Mörder! Sorge um die Kandidaten

Das war passiert: Am vergangenen Freitag wurde im Jack Evans Boat Harbour Park gegen 11 Uhr eine Leiche gefunden – unweit des Camps. Die New South Wales Polizei hatte dazu getwittert: „Es wurde ein Verbrechen begangen. Es wird ermittelt, nachdem diesen Morgen der Körper eines Mannes in einem Park in Tweed Head gefunden wurde.“

Foto: Twitter/ NSW Police Force

Wie der Mirror berichtet, hätte ein Paar beim Spazierengehen mit seinem Hund die Leiche in einem Schlafsack entdeckt.

Mord-Drama: Konsequenzen für das „Dschungelcamps“

Die Verantwortlichen des britischen „Dschungelcamps“ hätten daraus nun Konsequenzen gezogen und die Anzahl der Security-Leute aufgestockt. Eine Mordkommission sei bereits eingeschaltet worden. Laut Oberinspektor Brendon Cullen hätte der tote Mann körperliche Verletzungen aufgewiesen.

Mehr Themen:

„Nicht schön zu wissen...“

Eine Quelle soll der „Sun“ verraten haben, dass das Produktionsteam in Alarmbereitschaft sei. Das Camp und somit die Kandidaten würden 24 Stunden am Tag videoüberwacht. „Die Chance, dass sich jemand ins Camp schleicht, ist gleich null. Aber natürlich ist es nicht schön zu wissen, dass da draußen jemand rumläuft, der sich vor der Polizei versteckt und ein schreckliches Verbrechen begangen hat“, so die Quelle.

Dschungelcamp: In der Nähe des Camps läuft ein Mörder frei rum. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Die Kandidaten wissen übrigens nicht, was sich außerhalb des Sets abspielt.

So reagiert RTL auf den dramatischen Zwischenfall

Auf Nachfrage beim Sender, wie das deutsche Format so eine Situation handhaben würde, erklärt RTL-Sprecher Claus Richter dieser Redaktion:

„Wir hoffen natürlich, dass die Gefahr bis zum Start unserer Show gebannt ist, würden aber im Zweifel ähnlich verfahren und die ohnehin hohen Sicherheitsvorkehrungen noch erhöhen. Unsere Stars sind zu keiner Zeit einer Gefahr ausgesetzt. Außerdem haben wir überall Kameras. Das Dschungelcamp wäre so ziemlich der letzte Ort, wo sich ein Straftäter auf der Flucht verstecken könnte.“

Nicht der erste Tötungsfall nahe des Camps

Es ist nicht das erste Mal, dass es in der Nähe des „Dschungelcamps“ ein Gewaltverbrechen gegeben hat. Bereits im Jahr 2014 wurde mit einem Großaufgebot nach gleich zwei Mördern gesucht, während die Dreharbeiten zum „Dschungelcamp“ in vollem Gange waren.

Die 11 Dschungelcamp-Teilnehmer 2020:

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Günther Krause

Prince Damien

Elena Miras

Anastasiya Avilova

Markus Reinecke

Antonia Komljen

Daniela Büchner

Claudia Norberg

Marco Cerullo

Claudia Norberg, die Ex von Michael Wendler, wird im Dschungelcamp 2020 dabei sein. Foto: dpa

Auswirkungen auf Dschungelcamp 2020?

Für die deutschen Kandidaten scheint das aktuelle Drama aber wahrscheinlich keine großen Auswirkungen zu haben. Sie ziehen schließlich erst Anfang nächsten Jahres in das TV-Camp ein.

Buschbrände in Australien 2018 in der Nähe des Camps

Genau vor einem Jahr bedrohten Waldbrände den Drehort in Australien. Mehr zu den Buschfeuern im australischen Queensland rund um das Dschungelcamp im November 2018 liest du hier>>>