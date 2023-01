Dschungelcamp: Ex-RTL-Kandidat packt aus – „Es war entsetzlich“

Sie sind das Salz in der Bohnen-Reis-Pfanne eines jeden „Dschungelcamps“: Die Prüfungen. Hier zeigt sich, aus welchem Holz der „Dschungelcamp“-Kandidat oder die „Dschungelcamp“-Kandidatin geschnitzt ist. Gibt der Prüfling alles für die Gruppe oder überwiegen die eigenen Ängste?

Am Samstagabend musste Tessa Bergmeier in die Prüfung. Und das „GNTM“-Model, dem man nachsagt, doch recht rasch mal aus der Haut zu fahren, schlug sich wacker, aber nicht überragend. Lediglich drei Punkte konnte die Tierfreundin, die bereits zum Start ankündigte, keinem Lebewesen (außer Pflanzen) Leid anzutun, sammeln.

„Dschungelcamp“-Kandidat schildert schlimme Szenen

Doch war die Prüfung zu hart oder Tessa zu schwach? Auch Ex-„Dschungelcamp“-Teilnehmer Julian F. M. Stoeckel, der nunmehr für RTL in einem Podcast den Dschungel begleitet, musste die Prüfung machen. Und jetzt packt der Social-Media-Star aus.

„Es war entsetzlich“, schreibt Stoeckel auf Instagram. Und auch die Bilder aus dem „Hor-Rohr“, wie RTL die Prüfung so treffend taufte, wirkten eher abschreckend denn einladend. Dunkelheit, Nässe, Tiere kriechen durch die engen Gänge.

Julian F. M. Stoeckel wagte sich für RTL ins Hor-Rohr. Foto: IMAGO / Panama Pictures

„Ich glaube, das Schlimmste an den Prüfungen ist eigentlich, dass etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Als ich da reingegriffen habe, fand ich das gar nicht so schlimm. Schlimmer war, dass in derselben Zeit etwas von oben kam“, erklärt der Kandidat aus der achten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

Erst als er genau erfahren habe, was ihn erwarten würde, ging es für den Neuntplatzierten seiner damaligen Staffel. Damals musste er übrigens zu keiner Prüfung antreten. Der Test von Tessas Prüfung war also sein erstes Mal. Und das war prägend.

Mehr Nachrichten:

„Jetzt, wo ich so eine Art von Prüfung habe machen müssen, habe ich besonders Respekt vor all den Leuten, die so viele Prüfungen schaffen oder geschafft haben. Ich sage Ihnen was. Sehr geehrte Zuschauer Zuhause, Sie glauben, auf dem heimischen Sofa, dass man das alles aus der Lamäng macht. Aber ich sage Ihnen eines. Wenn Sie hier vor Ort das machen, da geht Ihnen der Arsch auf Grundeis“, so Stoeckel gegenüber RTL.