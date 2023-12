Dschungelcamp: RTL enthüllt alle Kandidaten – SIE könnte für Ärger sorgen

Bislang hatte RTL nur zwei Kandidaten für das „Dschungelcamp“ 2024 offiziell bekanntgegeben. Doch nun öffnete der Sender die Büchse der Pandora.

Alle 12 Kandidaten für die neue Staffel vom „Dschungelcamp“ stehen nun fest. Und besonders eine Frau könnte den Dschungel mächtig aufwirbeln.

Genauso wie das Moderatoren-Duo Jan Köppen und Sonja Zietlow rufen die Kandidaten auf Instagram in den Dschungel rein. Der bekannte Spruch „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, würde das sofortige Aus bedeuten. Doch dafür muss es erstmal losgehen. Zu sehen sind neben den bereits bekannten Gesichtern von Heinz Hoenig und Cora Schumacher auch „No Angels“-Star Lucy Diakovska. Hinzukommen der GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff und die ehemalige Kandidatin von „Germany’s Next Topmodel“ Anya Elsner.

Ebenfalls um den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönig mitkämpfen, will Ex-Fußballprofi David Odonkor. Auch Sarah Kern stellt sich dem Abenteuer in Australien. Aber auch viele Reality-Stars und Influencer ziehen, dem Bild zu urteilen, 2024 in das Dschungelcamp ein.

DIESE Dame könnte für Ärger sorgen

Fabio Knez und Kim Virginia waren zuletzt gemeinsam bei der Dating-Show „Are You the One?”. Gefunkt hat es zwischen ihnen nicht, stattdessen aber zwischen ihr und Mike Heiter. Der „Love Island“-Hottie zieht ebenfalls in den Dschungel. Die Liebe hielt jedoch nicht lange, da dem Muskelpaket die vorlaute Art seiner Angetrauten nicht immer passte. Und Kim Virginia ist in der Tat eine Kandidatin, die für ordentlich Zündstoff sorgen könnte. Derzeit machen Schlagzeilen die Runde, dass sie bei „Prominent Getrennt“ sogar handgreiflich wurde und RTL sie rausschmiss (hier mehr dazu).

Ebenfalls den Dschungel aufmischen, wollen Ex-„Bachelor“-Girl Leyla Lahouar und Youtube-Star Twenty4tim. Für ihn ist es der erste Auftritt in einem Reality-TV-Format. Damit dürften auch die Gerüchte um eine Teilnahme von Martin Semmelrogge oder Steff Jerkel passé sein.