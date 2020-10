„Dschungelcamp“ (RTL): Kandidaten enthüllt? Ausgerechnet SIE sollen ins Schloss ziehen

Der Countdown läuft: In knapp zwei Monaten werden wieder mehrere A-Z-Promis ins RTL-„Dschungelcamp“ ziehen – nur, dass das „Dschungelcamp“ coronabedingt in einem alten Grusel-Schloss in England stattfinden wird.

Während der Ort also steht, ranken sich noch immer die Gerüchte um mögliche „Dschungelcamp“-Kandidaten – doch einige sollen bereits feststellen.

„Dschungelcamp“ (RTL): ER soll ins Schloss ziehen

Das „Dschungelcamp“ findet 2021 nicht im australischen Dschungel, sondern in einem Schloss in Wales statt.

Das sind die „Dschungelcamp“-Sieger:

Costa Cordalis

Désirée Nick

Ross Antony

Ingrid van Bergen

Peer Kusmagk

Brigitte Nielsen

Joey Heindle

Melanie Müller

Maren Gilzer

Menderes Bagci

Marc Terenzi

Jenny Frankhauser

Evelyn Burdecki

Prince Damien

Und laut „Bild“ passt ein Kandidat dort hin wie die Faust aufs Auge: Der exzentrische Modedesigner Harald Glööckler soll sich nächstes Jahr in die RTL-Show wagen.

Modedesigner Harald Glööckler hat nach eigener Aussage schon oft „Dschungelcamp“-Anfragen bekommen. Foto: imago stock&people gmbh

Es soll bereits mehrere Treffen zwischen der Produktionsfirma IGTV und dem 55-Jährigen gegeben haben. Demnach liege ihm der Vertrag vor, sei aber noch nicht unterschrieben.

+++ Dschungelcamp 2021: Jetzt ist es offiziell – „IbeS“ zieht um! +++

„Dschungelcamp“: Auch ein Topmodel ist wieder dabei

Zwei weitere Kandidaten sollen laut „Bild“ ebenfalls kurz vor der Vertrags-Unterschrift stehen: GNTM-Teilnehmerin Zoe Saip und Ex-Bachelorette-Teilnehmer Filip Pavlovic.

Zoe Saip wurde bei „GNTM“ Zehnte. Foto: imago/Future Image

Sowohl die 21-Jährige, als auch der 26-Jährige machten in letzter Zeit durch Krawall-Aktionen auf sich aufmerksam, könnten so für Zündstoff im Schloss sorgen – und den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auf die Nerven gehen.

Zoe, die schon bei GNTM als Dramaqueen auftrat, führte dieses Verhalten bei ihrem diesjährigen „Kampf der Realitystars“-Auftritt fort. Filip dagegen vermöbelte beim „Promiboxen“ den Ur-Bachelor Paul Janke.

Filip Pavlovic beim Sat.1-Promiboxen. Foto: imago stock&people gmbh

Gegenüber „Bild“ ließ RTL die möglichen „Dschungelcamp“-Kandidaten unkommentiert. (kv)