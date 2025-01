Jasmin Herren über „Dschungelcamp“-Mythos: ”Wer das noch glaubt, hat den Knall nicht gehört“

Am 24. Januar 2025 geht es endlich wieder los – das „Dschungelcamp“. Zwölf mehr oder minder prominente Persönlichkeiten streiten sich dann im australischen Unterholz um die Krone des Dschungels. Eine, die bereits 2022 die Reise nach Australien antrat, ist Jasmin Herren.

Im Interview spricht die Sängerin über die Strapazen im „Dschungelcamp“, verrät, was ein potenzieller Gewinner mitbringen muss, und räumt mit einem Vorurteil auf.

RTL hat den Cast für das „Dschungelcamp“ veröffentlicht. Was denkst du?

Das wird interessant. Sam ist drin, auf Yeliz bin ich auch gespannt. Das wird richtig knallen. Aber danach wird der Cast ja auch ausgesucht. Das ist der Sinn der Sache.

Was sagst du zu Alessias Teilnahme?

Viel kann ich nicht zu ihr sagen: Sie hat ja noch nichts gemacht (lacht). Ich habe aber auch keinen Kontakt zu ihr. Ich wünsche ihr, wie allen anderen auch, viel Glück.

Du warst 2022 im Camp: Sagt man direkt zu, wenn die Anfrage kommt, oder braucht es Bedenkzeit?

Das „Dschungelcamp“ ist die Königsklasse. Auch wenn viele immer sagen: Wenn nichts mehr kommt, kommt der Dschungel. Das ist in meinen Augen Schwachsinn. Für mich war es immer ein Traum, daran teilzunehmen. Es ist aber nicht so einfach, wie es aussieht.

Inwiefern?

Du hast 60 Gramm Reis und 60 Gramm Bohnen am Tag. Das ist deine ganze Ration, damit musst du auskommen. Klar, den Rest kannst du dir erspielen. Du musst aber eben auch zwischendurch mal ein Auge essen (lacht).

Schmeckt das wirklich so eklig, wie es aussieht?

Das ist wirklich richtig ekelhaft. Auch die fermentierten Sachen. Das ist heftig. Das ist ein Geschmack, den hatte ich noch nie geschmeckt. Auf der anderen Seite sind es aber auch alles Sachen, die man essen kann, und die in anderen Ländern Spezialitäten sind. So krank das für uns auch klingt.

Dennoch gibt es vor jeder Staffel Menschen, die behaupten, das wäre alles fake. Das Camp würde in einem Kölner Studio gedreht. Was erwiderst du diesen Personen?

Wer das noch glaubt, hat den Knall nicht gehört. Während meiner Staffel haben wir sogar aus der Lodge gefilmt, in der wir untergebracht waren. Damals war auch noch Corona. Wir wurden alle drei Tage getestet, wurden medizinisch bestens betreut. Besser als zu Hause teilweise (lacht).

Schaust du dir die neue Staffel an?

Selbstverständlich. Ich bin auch in der ‚Stunde danach‘ dabei. Wenn ich nicht gerade im Kosmetiksalon stecke, gucke ich das. Und sollte das mal so sein, schaue ich es später bei RTL Plus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gab es in all den Jahren eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der dir besonders imponiert hat?

Ich sag dir, wie es ist: Imponiert hat mir niemand wirklich. Für mich sind das Spielfiguren. Jeder hat seinen eigenen Charakter, jeder hat seine eigene Taktik.

Und jetzt deine Expertenmeinung: Wer hat dieses Jahr das Zeug zum „Dschungelkönig“, und wer macht den Wendler?

Den Wendler macht hoffentlich keiner (lacht).

Was das frühe Aufgeben betrifft!

Mhh, ich hoffe, dass Jörg Dahlmann ein bisschen aus sich herauskommt, und nicht zu langweilig wird. Alessia und Edith … die könnten sich verstehen, das könnte aber auch richtig krachen. Wer ist eigentlich Jürgen Hingsen?

++ Anna-Carina Woitschack: Darum geht sie WIRKLICH ins „Dschungelcamp“ ++

Ein ehemaliger Zehnkämpfer.

Oh wow, der ist zwar schon etwas älter. Aber Sportlichkeit braucht man da schon. Für mich kam der Dschungel 2022 zum Beispiel viel zu früh.

Wieso?

Ich konnte rein körperlich nicht gut abliefern, steckte noch zu tief in Trauer. Das hätte ich besser lassen sollen. Ich fand mich nicht so toll, da bin ich ehrlich.

Was würdest du heute anders machen?

Alles. Ich bin wieder ich, habe zu mir gefunden. Ich führe ein komplett neues Leben. Ich bin einfach glücklich, und das macht viel aus. Trotz der Insolvenz stimmt meine Basis.

Also wärst du bei einem erneuten Sommer-Dschungelcamp dabei?

Sofort. Ich bin Dritte bei den Reality-Queens geworden, habe dort sehr viel gelernt. Schlaf mal jede Nacht unter 200 Vogelspinnen.

Unangenehm.

Manchmal fallen sie dir auf den Kopf, aber es ist dir dann einfach egal. Du lebst bei ihnen und nicht andersherum. Heute würde ich also vieles anders machen. Ich wäre mutiger und auf jeden Fall besser drauf.

Welche Eigenschaften braucht es, um die Krone zu holen?

Du brauchst Disziplin. Du musst dich im Camp echt zusammenreißen. Man hungert, der Körper ist geschwächt. Du bist eingesperrt in einem kleinen Bereich. Du schläfst im Freien, hast permanent nasse Schuhe, bist beschränkt auf das absolute Minimum. Da ist Disziplin angesagt, um da nicht durchzudrehen.