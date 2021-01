Dschungelcamp: Kandidat packt aus – DAS bekommst du nicht im TV zu sehen

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

„Dschungelshow“ statt „Dschungelcamp“ heißt es bekanntlich in diesem Jahr bei RTL.

Statt in den australischen Dschungel ziehen Promis diesmal in Tiny Houses in Hürth.

„Dschungelcamp“ auf RTL: Das machen Kandidaten vor dem Halbfinale

Immer drei Kandidaten ziehen in ein Haus, bevor dann in Woche zwei das Halbfinale ansteht. „Prince Charming“-Kandidat Lars Tönsfeuerborn ist schon weiter - und hat jetzt spannende Einblicke ins „Dschungelcamp“ gewährt.

Denn die Zeit bis zum Halbfinale wird von RTL nicht thematisiert. Doch von vorsorglicher Quarantäne nahe der TV-Studios in Hürth kann keine Rede sein.

Auszeit zu Hause

RTL gewährt ihren Kandidaten offenbar eine gewisse Narrenfreiheit. Lars hat angekündigt, die Zeit zu Hause in Düsseldorf zu verbringen und einfach nichts tun zu wollen.

Lydia Kelovitz feiert mit DSDS-Finalistin Paulina Wagner erstmal den Einzug ins Halbfinale - und stößt in einem Kölner Hotel an.

Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Foto: TVNOW / Stefan Menne

Das ist das Dschungelcamp:

ist eine auf RTL ausgestrahlte Reality-Show

die Erstausstrahlung fand am 9. Januar 2004 statt

wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert

Prince Damien ist noch amtierender Dschungelkönig, er gewann die Krone im vergangenen Jahr

wird in diesem Jahr wegen der Pandemie in Hürth gedreht

Das sagt RTL

Doch angesichts solcher Freiheiten bleibt das Risiko, dass die „Dschungelshow“ am Ende zum Superspreader-Event wird. RTL beruhigt - und erklärt gegenüber dem News-Portal Watson: „Alle Kandidaten werden vorab wieder auf Corona getestet.“

Es hängt also ganz von den Kandidaten ab. Sie müssen verantwortungsvoll mit ihrer Auszeit umgehen, wenn die „Dschungelshow“ nicht zur Virusschleuder werden soll. (ms)