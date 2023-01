„Dschungelcamp“: RTL-Zuschauer haben böse Vorahnung – „Alles nur Show“

Erste Tränen, hysterische Prüfungsanfälle, Zicken-Zoff: In der neuen „Dschungelcamp“-Staffel geht es schon nach drei Tagen heiß her. Tendenz: steigend. Und auch Jana „Urkraft“ Pallaske ist mittlerweile aufgewacht und zieht so manchen RTL-Urlaubs-Australier mit in ihren Meditations-Bann.

Doch als es ums Essen geht, ist die Heile-Welt-Camperin nicht mehr ganz so meditativ eingestimmt, streitet lauthals mit Ex-Fußballerfrau Verena Kerth. Einige „Dschungelcamp“-Zuschauer können nicht glauben, was sie bei RTL sehen. Sie haben sogar eine Vorahnung.

„Dschungelcamp“: Zuschauer trauen IHR ganz und gar nicht

Aber von vorne: Verena Kerth bemerkt bei der Essensvergabe, dass Jana sich bereits genüsslich ihr vegetarisches Spar-Menü genehmigt, und das, obwohl noch nicht jeder Dschungel-Bewohner Essen auf dem Teller – oder in diesem Fall in der Dose – hat. Und schon geht es los: Verena meckert Jana an, die kontert irgendwann zurück. Und das ganz schön laut. Nach dem Dschungelstreit ist die Meinung der Zuschauer über die Aktrice deshalb gespalten.

So schreiben einige Zuschauer bei Instagram:

„Die Frau Pallaske-Urkraft ist und bleibt eine Schauspielerin.“

„Ich weiß ehrlich nicht, was ich von der Jana halten soll!“

„Auch eine Jana wird ihr wahres Gesicht noch zeigen! Sie ist ein Wolf im Schafspelz, glaubt mir! Sie ist nicht so niedlich wie alle denken!“

„Bei Jana gefühlt alles nur Show…und gefaked, gestern hat sie mal ihr wahres Gesicht gezeigt! Und das schon in der ersten Woche, bin gespannt auf mehr… aber finde alles sehr ‚aufgesetzt‘ an ihr…zu viel Schauspiel!“

Die Vorahnung der Zuschauer also: Jana spielt bloß eine Rolle.

„Dschungelcamp“-Star Jana Pallaske hat auch Fans

Andere Dschungel-Fans wiederum feiern die Schauspielerin für ihre Art. So schreibt jemand: „Sie tut ja niemanden weh und scheint ein Ruhepol in der Gruppe zu sein.“ Ein anderer: „Jana ist gestern bei der Auseinandersetzung doch immer noch ruhig geblieben. Sie hat Verena halt ihre Meinung ins Gesicht gesagt und nicht hintenrum gelästert.“ Für manche ist sie schlichtweg „klasse.“

Weitere News:

So oder so: „Dschungelcamp“-Star Jana „Urkraft“ Pallaske wird das große Rätsel um ihre Person noch lösen. Dann zeigt sich, wie sie sich im australischen Camp gegenüber ihren Mitstreitern weiterhin gibt: Entweder in ruhiger Entspannungs-Manier oder doch noch mal extrovertiert wie am Sonntagabend.