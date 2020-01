Dschungelcamp (RTL): Heftiger Schlag für Danni Büchner – „Ihr ekelhaften ...“

Wie an Tag 2 musste Danni Büchner schon wieder ran: Die Zuschauer wollten sie auch am dritten Tag in die Dschungelprüfung.

Dass sie ins Dschungelcamp geht, war für die Witwe von Jens Büchner selbstverständlich. Auch wenn Danni Büchner (41) weiß, dass Kritiker das auch anders sehen könnten, ihre Teilnahme sogar für „makaber“ halten könnten >>>hier mehr dazu

Den Dschungelcamp-Zuschauern gefällt die 41-jährige Powerfrau und Fünffachmama aber anscheinend, denn sie wurde nun schon wieder für die Dschungelprüfung an Tag 3 nominiert. Vorher zeigt sich die Kult-Auswanderin selbstbewusst: „Der Zuschauer beschäftigt sich also mit mir – das hat ja auch was. Also scheine ich ja nicht so uninteressant oder langweilig zu sein.“

Dschungelcamp: Danni Büchner tritt erneut in Dschungelprüfung an: „Ihr ekelhaften ...“

Und fügt hinzu: „Vielleicht ist das ja meine Bühne heute, Soloauftritt. Die anderen sind schon ein bisschen angepisst, dass sie irgendwie gar nicht benannt werden.“ Doch in Dannis Augen seien die Konkurrenten aus der C-Promi-Riege sowieso „alles Schauspieler. Die können alle später beim Film mitmachen.“ Na, wenn das so einfach ist ...

Schließlich war es aber Dannis Bühne! Als sie nach dem „Albtraumschiff“ mit vier Sternen zurückkommt, krakeelt sie lautstark: „Das wird hier noch eine Danni-Show.“ Doch die Freude gefällt nicht jedem. Elena Miras (27) lästert prompt im Dschungeltelefon: „Warum sagt sie das? Ich weiß nicht, wie ich Danni einschätzen soll. Ich wurde im Vorfeld vor ihr gewarnt, dass ich aufpassen soll. Ich weiß nicht, was ich denken soll, ob sie das hier doch zur Danni-Show machen will?“

Das ist Danni Büchner:

Daniela 'Danni' Büchner wurde als die Frau an der Seite von Malle-Star Jens Büchner bekannt

Büchner lernte im Sommer 2015 seine spätere Ehefrau Daniela Karabas bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennen

Danni brachte drei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung

Das Paar wurden 2016 Eltern eines Zwillingspärchens

Ab Juni 2017 waren sie verheiratet

Gemeinsam nahm das Ehepaar im Sommer 2018 an der dritten Staffel von Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare teil

Ihr Mann Jens Büchner starb am 17. November 2018 im Alter von 49 Jahren im Universitäts-Krankenhaus Son Espases in Palma auf Mallorca an den Folgen von Lungenkrebs

Ob da der Neid spricht? So super easy wie Danni Büchner vorgibt, waren die Prüfungen dann aber doch nicht. Die 41-Jährige ging an ihre Grenzen. Als sie in dem alten Schiff verzweifelt nach Sternen sucht, fallen ihr immer mehr Kakerlaken in den Nacken. Sie schreit und ekelt sich: „Ihr ekelhaften Viecher!“ Dann gesellen sich auch noch Aale und Echsen hinzu.

Als Danni Büchner am ersten Tag über ihren verstorbenen Mann spricht, kamen ihr die Tränen. Foto: TVNOW

Doch das Ekeln hat sich gelohnt - vier Sterne für Danni Büchner. Ob sie auch in der nächsten Sendung wieder bei der Dschungelprüfung antreten und kämpfen muss? Es bleibt aufregend - vor allem für die mehr oder weniger bekannten Stars im Camp. (js)