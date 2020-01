Dschungelcamp (RTL): ER ist der Dschungel-König 2020 – und rührt Sonja Zietlow zu Tränen

Foto: TV Now

Endlich ist es soweit! Das „Dschungelcamp“-Finale 2020 ist gelaufen, der neue König/König des Dschungels steht fest! Der Prince ist der neue Dschungelkönig!

Nach über zwei Wochen Reis-und-Bohnen-Diät wurden die drei „Dschungelcamp“-Finalisten Danni Büchner, Sven Ottke und Prince Damien traditionell mit einem 3-Gänge-Menü verabschiedet. Der Haken: Sie mussten sich die Gänge per „Dschungelcamp“-Prüfung selbst erspielen – auf welche Art, dürften sie selbst aussuchen.

„Dschungelcamp“: Danni steckt den Kopf in die Kakerlaken

Gemäß ihrer Sternen-Vergangenheit entscheidet sich Danni für die „Alles kann, nichts muss“-Prüfung.

Insgesamt fünf Sterne kann sie holen: drei für je eine Portion Vorspeise beim Dinner, einen für ihr Lieblingsgetränk und einen für eine ganz persönliches Goodie. Die 41-Jährige motiviert: „Ich will es versuchen, ich muss es versuchen, für meine Kinder, für meinen Mann.“

Tatsächlich versagt Danni aber beinahe auf ganzer Linie: Während der Prüfung steckt ihr Kopf in einem Glashelm, die Hände in einer Glasbox, in beides kommen Kakerlaken. Zu viel für die Auswanderin: Sie zittert und kriegt den Stern nicht aus der Box. Auch bei der zweiten Füllung, Spinnen, holt Danni keinen Stern.

Augen zu und durch: Danni Büchner in ihrer Dschungel-Prüfung. Foto: TV Now /Stefan Menne

Als nächstes warten Schlangen und Ratten, beides verwehrt Danni.

Einzig den grünen Ameisen in der letzten Runde stellt sie sich noch und holt einen Stern – macht eine Portion Vorspeise für drei Finalisten.

„Dschungelcamp“: Sven Ottke schlägt sich durch Essens-Prüfung

Box-Weltmeister Sven Ottke will sich durch die „Ohne Fleiß kein Preis“-Essensprüfung beißen.

Schon als er an der Holztafel Platz nimmt, gesteht er: „Jetzt geht es mir super scheiße, weil ihr mich quälen wollt.“

Der 52-Jährige spielt in fünf Ekel-Gängen um drei Hauptspeisen, ein Getränk und ein Goodie. Doch schon am ersten Snack, einem Kuhauge, scheitert der Sportler. Zwar kaut er los, spuckt dann aber schließlich alles aus: „Wie Gummi, das kann man nicht schlucken!“

Beim nächsten Gang muss Sven den Kopf in eine Fliegenbox stecken, um dort eine große Made rauszufischen. Mit den Worten „Das finde ich unmenschlich, das ist doch pervers“, winkt er ab.

Sven Ottke beißt sich durch seine Essens-Prüfung. Foto: TV Now

Die darauffolgende Spinne mit Spinnenbrutsack verputzt der Berliner dagegen ohne zu Zögern – der erste Stern!

Und dabei soll es bleiben: Auf Schaf-Planzenta und pürierte Schweinelunge hat der Profi-Boxer auch nicht wirklich Appetit und verabschiedet sich: „Schade und tschüss.“

„Dschungelcamp“: Prince Damien kriegt eine „Piñata“

Der süße Prince Damien darf das Dessert für die drei Finalisten erspielen.

Dafür wird er auf ein Drehscheibe geschnallt, ein Arm ist gefesselt. Mit dem anderen muss der DSDS-Sieger mit Hilfe eines Knüppels verschiedene Pappmaché-Figuren aufkloppeln, um an den jeweiligen Stern im Inneren zu kommen.

Ist die „Piñata“ kaputt, ergießen sich über den 29-Jährigen aber nicht nur der begehrte Stern, sondern auch Mehlwürmer, grüne Ameisen und allerlei Dschungelmüll.

Prince Damien wird bei seiner Prüfung mit Fischabfällen übergroßen. Foto: TV Now

Auch wenn Prince Damien ein ein „Nicht sexy“ rausrutscht, als er mit vergammelten Früchten überschüttet wird – am Ende hat der Sympathieträger vier von fünf möglichen Sternen geholt!

Prince Damien ist der Dschungelkönig 2020. Foto: TVNow

So viel Engagement würdigten auch die Zuschauer. Mit 80,62 Prozent der Stimmen wurde Prince Damien Dschungelkönig 2020. „Oh mein Gott“, stammelte er nach der Verkündung glücklich. „Mein Herz überschwillt gerade vor Liebe.“ Auch ein paar Tränchen flossen beim einstigen DSDS-Sieger. Bei dem Anblick konnte auch Moderatoren-Urgestein Sonja Zietlow ihre Tränchen nicht mehr verbergen. (kv)