Dschungelcamp: DIESE Aktion macht Zoe Saip zur Geheim-Favoritin – „Weiß gar nicht, was ich sagen soll“

Es war eine noble Geste. Ein Zeichen an die „Dschungelshow“-Zuschauer. Der Beweis: Ich bin geeignet fürs „Dschungelcamp“ 2022. Und seien wir ehrlich: Eine Geste, die wir so nicht erwartet hatten.

Am Samstagabend sollte das „Dschungelcamp“ um einen Herzens-Moment reicher sein. Und auch um eine Geheimfavoritin.

„Dschungelcamp“: Zoe mausert sich zur Geheimfavoritin

Vom wem wir hier reden? Von Zoe Saip. Das Model, das in den Tagen und Shows zuvor (Schließlich sah man die 21-Jährige bereits bei 'GNTM' und 'Kampf der Realitystars') eher als zickige Heulboje denn als freigiebige Wohltäterin bekannt geworden war, zeigte mit einer kleinen Geste, dass sie auch anders kann.

Das sind die Teilnehmer der „Dschungelshow“:

Christina Dimitriou

Bea Fiedler

Frank Fussbroich

Mike Heiter

Lydia Kelovitz

Sam Dylan

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Zoe Saip

Oliver Sanne

Lars Tönsfeuerborn

Filip Pavlovic

Was war passiert? RTL hatte eine ganz besondere Überraschung für Frank Fussbroich organisiert. Die Sache hatte jedoch einen Haken. Er würde seine Überraschung nur bekommen, wenn Zoe zwei ihrer Zigaretten abgeben würde. Und die, das weiß man bereits nach „Dschungelshow“-Tag 1, sind ein wertvolles Gut für das Model.

Dschungelcamp: Ein Moment, in dem Dschungelköniginnen geboren werden

Frank Fussbroich. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Man hätte also erwarten können, dass Zoe wiedermals auf sturr schaltet. Vorallem nachdem Frank sie nur kurz zuvor als völlig bekloppt dargestellt hatte (Hier die ganze Geschichte).

Doch Zoe zeigte, dass sie Charakter hat. Ohne ein Wort stand sie auf. Ohne eine Träne trennte sie sich von den geliebten Glimmstängeln. Ein Moment, in dem Heldinnen geboren werden. Eben kommende Dschungelköniginnen. Denn schon die Vergangenheit hat gezeigt: Kandidaten, die Herz zeigen, liegen in der Gunst des Publikums weit vorne. Man denke nur an die „Dschungelkönige“ Joey Heindle oder Ross Antony.

Oder wie Frank es treffend ausdrückte: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, dat hat aber Charakter dat Mädchen.“ Übrigens: Für den Kölner sollte es sich wirklich gelohnt haben. Er bekam eine Liebesbotschaft seiner Frau.