Dschungelcamp 2023 (RTL): Hammer! Star nicht im Flieger – Ersatz stünde schon bereit

Am 13. Januar heißt es bei RTL wieder: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Das Dschungelcamp 2023 steht an. Schon mehrere Tag vor dem Start gibt es heftigen Wirbel. Martin Semmelrogge ist nicht mit den anderen Kandidaten nach Australien gereist.

Beim Abflug nach Australien fehlte am 2. Januar (Montag) Martin Semmelrogge. Der 67-Jährige trat die Reise ins Dschungelcamp nicht mit an. RTL hat bereits Entwarnung gegeben, ein Ersatz stünde aber schon bereit.

Dschungelcamp 2023: Semmelrogge fehlt bei Abflug – RTL reagiert

Die Kandidaten haben sich bereits auf den Weg gemacht: Markus Mörl, Gigi Birofio, Cecilia Asoro, Verena Kerth, Claudia Effenberg oder Papis Loveday sind schon in Australien angekommen. Martin Semmelrogge ist noch nicht da. Der Schauspieler sollte laut „Bild“ eigentlich am Dienstagmorgen in Richtung Australien abheben, war aber nicht im Flieger.

RTL reagierte schließlich mit einem kurzen Statement auf die Berichte: „Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe.“ Was sich genau dahinter verbirgt, bleibt ein Rätsel.

Martin Semmelrogge ist noch nicht nach Australien gereist. Foto: RTL

Was passiert, wenn Martin Semmelrogge aber wirklich nicht nach Australien kommt und nicht am Dschungelcamp 2023 teilnehmen kann, steht aber schon fest. RTL hat längst für einen Ersatz gesorgt und ist auf alle Fälle vorbereitet.

Gegenüber dieser Redaktion hatte RTL schon vor Weihnachten erklärt: „Ersatzkandidat:innen sind bei jeder Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ dabei. Es kann immer sein, dass ein Star aus unterschiedlichsten Gründen ausfällt.“

Gerüchteweise fiel der Name Melody Haase. Diese soll in einem Clip bei „Punkt 7“ zum Dschungelcamp vor der kultigen weißen Limousine aufgetaucht sein. Bestätigen wollte RTL den Namen bislang aber nicht. Sollten Semmelrogge oder ein anderer Star aber nicht am Dschungelcamp teilnehmen können, würde RTL sie ersetzen.