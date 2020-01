Dschungelcamp: Gehaltsliste aufgetaucht! Ist ausgerechnet SIE unterbezahlt?

Foto: TV NOW

Na, das wird ja wohl das Mindestmaß an Schmerzens- und Ekelgeld sein...

Die geheime Gehaltsliste der Dschungelcamp-Stars ist da. Und da überraschen die Summen, die der ein oder andere Möchtegern-Camper kassiert, ganz schön. Und da fragt man sich in der Tat: Hat ER oder SIE das überhaupt verdient?

Das sind die 12 Dschungelcamp-Teilnehmer 2020:

Sonja Kirchberger (Schauspielerin)

Sven Ottke (ehemaliger Boxer)

Günther Krause (Politiker, brach die Show nach einem Tag ab)

Prince Damien (Ex-DSDS-Sieger)

Elena Miras (Reality-Star)

Anastasiya Avilova (Reality-Star)

Markus Reinecke (Händler bei „Die Superhändler“ auf RTL)

Antonia Komljen (DSDS-Teilnehmerin)

Daniela Büchner (Witwe von Malle-Star Jens Büchner)

Claudia Norberg (Ex von Michael Wendler)

Marco Cerullo (Bachelorette-Teilnehmer und Schauspieler)

Raúl Richter (GZSZ-Star)

Dschungelcamp: Sonja Gagen-Königin

Laut „Bild“ verdient Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) satte 150.000 Euro an Antrittskohle, ist damit die Gagen-Königin der aktuellen Staffel. Dagegen kassiert Toni Komljen (22) mit mickrigen 22.000 Euro die niedrigste Summe. Doch eines verwundert ganz besonders – vor allem, wenn man sieht, wer im australischen Dschungel den Ton angibt...

SIE verdient viel weniger als ER

Ex-GZSZ-Star Raul Richter (32) soll von RTL 110.000 Euro bekommen, liegt damit nur knapp hinter Sonja auf Platz 2 der Geldrangliste. Der Eindruck von ihm im Camp: gääääääääähnend langweilig! Der Schönling fällt kaum auf, spricht bislang nur von seinem Klaviertalent („Ich spiele schon länger“). Das genaue Gegenteil ist Danni Büchner (41) – laut, egoistisch, nur „Ich, ich, ich“, wie schon einige Kandidaten gelästert haben – zu recht übrigens.

Faire Bezahlung? Ansichtssache...

Aber: Dafür ist der Entertainment-Faktor bei ihr ungleich höher, sie nimmt die Ekel-Prüfungen zumindest an, gibt meist ihr Bestes, holt (mehr oder minder) viele Sterne fürs Team. Eigentlich ein Segen für RTL. Und SIE kassiert nur 70.000 Euro, liegt damit im Mittelfeld der Geldrangliste. Ist das fair? Ansichtssache.

Immerhin scheint sie in der Zuschauergunst nicht an letzter Stelle zu stehen, denn: Am Freitag hat Marco Cerullo (31) das Dschungelcamp verlassen müssen. Da kann er sich endlich bei seiner Freundin ausheulen...