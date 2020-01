Dschungelcamp: Nach DIESEM Spruch von Danni Büchner platzt Sven Ottke der Kragen – „Habe so einen Hals!“

„Geheimnisse, von denen ich weiß, die sollen auf keinen Fall rauskommen, würde ich auch nie weitersagen“, verkündete Danni Büchner einst im Dschungelcamp-Telefon.

Das Prinzip hat sie spätestens am Tag vor dem großen Dschungelcamp-Finale über den Haufen geworfen und plaudert munter drauf los. Das bekommt gerade Boxer Sven Ottke mit – und der ist davon alles andere als begeistert!

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner schlägt zurück

Bei ihrer Nachtwache mit Raúl gibt sie Intimstes über Prince Damien zum Besten. „Der hat noch nie was gehabt, überleg‘ mal, noch nie geküsst, noch nie Sex. Deswegen weiß er auch nicht, ob er auf Frauen oder Männer steht“, sagt die 41-Jährige geheimnisvoll.

Dschungelcamp: Einen Tag vor dem Finale sind noch fünf Camper dabei. Foto: TVNow

Auch Markus Reinecke wird zur Zielscheibe

Aber nicht nur Prince Damien kriegt sein Fett weg. Auch Markus Reinecke landet im Visier der Kult-Auswanderin: „Als er gestern sagte, dass er überall erkannt wird, Frauen ihm an den Arsch packen, da dachte ich: Ein Trödelfutzi, der überall erkannt wird? Ich verstehe die Welt nicht mehr.“

------------------------------

Mehr Neuigkeiten aus dem Dschungelcamp:

Dschungelcamp-Panne! Dicker Patzer bei Telefonabstimmung – darf Claudia Norberg zurückkehren?

Dschungelcamp: Was die Zuschauer nicht ahnen – RTL schickt heimlich mehr Leute ins Camp!

Dschungelcamp: Kandidatin hat die wenigsten Stimmen – dann passiert etwas Unerwartetes

------------------------------

Scheinbar ist der Trödler nicht gerade ihr bevorzugter Typ Mann. „Welche Frau packt ihm an den Hintern? Bestimmt ohne Brille und blind wie ein Maulwurf. Draußen kann Markus sich jetzt bestimmt nicht mehr retten, Grabscher, BHs, Unterhosen. Markus wird bestimmt der neue Samstagabendmoderator von ‚Vertrödeln sie was‘ oder so“, wettert sie gegen den Mitcamper.

Nach der Prüfung holte Danni zur Lästerattacke aus – doch Sven Ottke schlug zurück. Zum Glück nur verbal Foto: TVNow/Stefan Menne

Dann ist auch noch Sven Ottke an der Reihe: „Sven und Markus sind die Stiere hier unter uns. Die wollen sich nichts sagen lassen und sind sich auch ziemlich sicher, dass sie auf Platz Eins landen. Die fegen Prince, Raúl und mich hier raus und dann klären sie das unter sich.“

Kult-Auswanderin mit klarer Ansage

Das war wohl etwas zu laut, denn genannter Sven hört die Verbalattacke mit. Und der Angriff gefällt ihm gar nicht: „Da war kein sauberes Wort über uns beide. Sie hat sich da richtig in Rage geredet. Bei jedem Interview habe ich immer nur positiv über sie gesprochen und jetzt haut sie mir so in die Fresse! Ich habe so einen Hals!“, wütet der Boxer gegen die Mitcamperin.

Ist das etwa eine Kampfansage vom ehemaligen Boxweltmeister? Klingt ganz danach, als würden im Finale die Köpfe rollen! (vh)