„Dschungelcamp“-Star startet als Pizzabäcker durch – „Bin nicht mehr der ,Iceman‘“

Er war Boyband-Popstar und umjubelter „Dschungelcamp“-Sieger, doch jetzt steht Marc Terenzi an einem anderen Ort im Rampenlicht. So hat er eine neue Leidenschaft entdeckt: das Pizzabacken.

Auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca betreibt er in Palma seit einiger Zeit das Lokal „Giovanni L.“, das ursprünglich als Eisdiele bekannt war. Doch mittlerweile gibt es dort viel mehr als Eis. Pizzen, Pasta und Salate sorgen bei den Gästen für Gaumenschmaus.

„Dschungelcamp“-Star ist auf Mallorca als Unternehmer aktiv

Schnell wird deutlich: Der „Dschungelcamp“-Star brennt für seine neue Aufgabe. Wer eine Pizza bei ihm bestellt, bekommt nicht nur eine mit Liebe zubereitete Mahlzeit, sondern auch eine Portion Motivation.

Auf die Innenseite jedes Pizzakartons schreibt der Musiker eine persönliche Botschaft, etwa „You Make The World More Beautiful“ (Anm. d. Red. auf Deutsch: „Du machst die Welt schöner“).

Sein Ziel? „Ich möchte unseren Kunden ein gutes Gefühl geben und ihnen ein Lachen auf die Lippen zaubern. Ich bin nicht mehr der ,Iceman‘“, erklärt er in im Gespräch mit der „Bild“.

Werden viele Reality-Fans ihn auf Mallorca besuchen?

Seit rund zwei Monaten führt er „Giovanni L.“ als Franchisenehmer und scheint aktuell sehr ausgeglichen. Nach seinem Alkohol- und Drogenabsturz im vergangenen Jahr ist der frühere „Dschungelcamp“-Gewinner seit fast einem Jahr nüchtern. Ein Zustand, der ihn stolz macht.

Gegenüber der „Bild“ erzählt er: „Ich habe jetzt genug meine vergangenen Fehler nach außen gekehrt. Ich habe alles gesagt, was gesagt werden musste.“

Statt über seine Vergangenheit zu sprechen, konzentriert sich Marc Terenzi auf das Hier und Jetzt und blickt nach vorne. Dass er nun auf Mallorca ein Restaurant führt, dürfte viele Reality-Fans überraschen. Es bleibt spannend, ob viele deutsche Mallorcaurlauber in nächster Zeit bei ihm vorbeischauen werden.