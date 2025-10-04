„Dschungelcamp“-Star Marc Terenzi macht Fremdgeh-Geständnis – es blieb nicht bei einem Mal

„The Regels sind the Regels“ – ein Satz, der sich in die „Dschungelcamp“-Geschichte eingebrannt hat. Marc Terenzi, der 2017 die elfte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder auch „Das Dschungelcamp“ gewann, sorgte mit seinem Mix aus Deutsch und Englisch für Lacher und Kultstatus. Doch hinter dem Entertainer verbirgt sich eine tiefgreifende Lebenswende.

Im August 2024 zog sich der Musiker freiwillig in eine Berliner Suchtklinik zurück. Seitdem arbeitet er intensiv an sich selbst und räumt mit seiner Vergangenheit auf. Am 4. Oktober zieht Terenzi nun bei „Promi Big Brother“ ein und gibt in einem Interview mit Oliver Pocher („Klartext“) intime Einblicke in sein früheres Leben.

„Dschungelcamp“-Star gibt Affären zu

Im Interview spricht Terenzi über seine Beziehung zu Gina-Lisa Lohfink, mit der er 2009 rund sechs Monate liiert war. Er gesteht: „Ich war der volle Fremdgeher. Ich war wirklich untreu. Gina Lisa war ein guter Teil meines Lebens. Sie war eine tolle Frau an meiner Seite, aber ich habe sie total abgefuckt.“ Damals sah er die Beziehung auch als Mittel zum Zweck, um in der Presse präsent zu bleiben.

Gina-Lisa litt sehr unter seinen Affären. Sie sagte: „Marc hatte so eine krasse Sexsucht damals und hat alle Frauen mitgenommen, die kamen. Irgendwann nach der 35. habe ich mir gedacht: Bin ich so hässlich oder bin ich so scheiße?“

Marc Terenzi will Verantwortung übernehmen

Auch bei einem gemeinsamen Werbespot waren Frauen dabei, mit denen er etwas hatte. Selbst Prostituierte, die Terenzi im Bordell aufsuchte, hätten sich bei ihr gemeldet. „Das hatte ich nicht verdient“, so Lohfink. Sie beendete die Beziehung nach einem halben Jahr.

Heute bereut Terenzi sein Verhalten zutiefst. „Es tut mir sehr leid, Gina. Tut mir sehr leid, was ich damals getrieben habe. Du bist wirklich amazing“, sagt er. Er übernimmt Verantwortung: „Ich habe nicht nur sie belogen, sondern alle – auch mich selbst. Das öffentlich zuzugeben, gehört für mich dazu, Verantwortung zu übernehmen.“

Gina-Lisa hat Terenzi mittlerweile seine Fehltritte vergeben. Die beiden sind heute gut befreundet. „Dschungelcamp“-Star Marc Terenzi blickt nach vorne und möchte in „Promi Big Brother“ nun zeigen, dass er sich verändert hat.