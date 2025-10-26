„Dschungelcamp“-Star Lucy Diakovska: Jetzt darf es jeder sehen

Lucy Diakovska (49) ist im absoluten Glücksmodus. Erst die Dschungelkrone, jetzt das Liebes-Coming-out?! Die „No Angels“-Sängerin zeigt zum ersten Mal, wer ihr „Lieblingsmensch“ ist und ihr Herz höherschlagen lässt.

2024 kämpfte Lucy im RTL-Dschungelcamp um die Krone – mit Erfolg! Mit ihrer offenen, ehrlichen und quirligen Art eroberte sie den angesehnen Titel der Dschungelkönigin. Noch dazu: 100.000 Euro Siegprämie und die Herzen vieler Zuschauer. Auch 2025 läuft’s weiter rund.

Lucy Diakovska macht es offiziell: „Hallo Lieblingsmensch“

Erst kürzlich feierte Lucy mit den „No Angels“ ein kleines Comeback. Nach vier Jahren Pause meldete sich die erfolgreichste Girlband Deutschlands mit einem neuen Song zurück, als Hymne für den RTL-Spendenmarathon. Jetzt sorgt Lucy für noch mehr Herzklopfen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Auf Instagram schreibt die Sängerin einen Liebesbrief an die deutsche Gitarristin Yasi Hofer (33), der unter die Haut geht. „Hallo Lieblingsmensch, ich möchte heute meiner Welt von Dir erzählen“, beginnt Lucy ihren emotionalen Post. Dann schwärmt sie weiter: „Du bist wie ein Blitz in meinem Leben eingetroffen … unerwartet, ehrlich, bedeutend.“ Die Sängerin beschreibt Hofer als „wertvoll, sanftmütig, dankbar, selbstlos und mitfühlend“.

Und sie verrät, wie tief diese Liebe geht: „Dein Talent umfasst ein musikalisches Universum, das Millionen Bilder beheimatet … Dein Fan zu sein, Dich bewundern zu dürfen und ein Teil Deiner Welt zu sein ist mein größtes Privileg.“

Unter dem Post sammeln sich hunderte Herzen, Glückwünsche und liebe Worte. Auch Lucys frühere „Popstars“-Kollegin Senna Gammour (45) zeigt sich gerührt und schickt viele rote Herzen in die Kommentarspalte.