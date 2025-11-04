TV-Kandidatin traf Lilly Becker – ihr Urteil ist eindeutig

Sie ist schön, laut und mittlerweile Dschungelkönigin. Lilly Becker (49) hat sich nach ihrer Rückkehr ins Rampenlicht die Krone im RTL-Dschungelcamp geholt. Und wer dachte, sie sei eine Diva, der liegt ganz schön daneben.

Lilly Becker ist längst mehr als nur „die Ex von Boris“. Die gebürtige Niederländerin hat sich ihren Platz im Showgeschäft selbst erarbeitet. Schon 2014 tanzte sie bei „Let’s Dance“, und zeigte später bei „Promi Shopping Queen“ auf Vox, dass sie Stil und Humor hat. Danach gab es noch vereinzelte TV-Auftritte, bis es dann ganz still um sie wurde. Drei Jahre lang verschwand Lilly aus der TV-Welt.

Lilly Becker: So tickt die Dschungelcamp-Queen hinter den Kulissen

2025 kam das große Comeback. Mit vollem Einsatz kämpfte sie sich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ durch jede Menge Drama. Am Ende stand sie auf dem Thron. Nach dem Triumph zog es sie direkt weiter. Unter anderem auch auf den Laufsteg von „My Style Rocks“. Neben Modezar Harald Glööckler (60) und Fashion-Expertin Sandra Bauknecht (50) saß Lilly als Gastjurorin auf dem schicken Jury-Stuhl.

Was viele nicht wissen: Hinter den Kulissen ist Lilly ganz anders, als man vielleicht denkt. Kein Glamour-Gehabe, keine Starallüren, sondern ganz bodenständig. My Style Rocks-Kandidatin Christell Milissa (24) durfte Lilly hautnah erleben. Im Gespräch mit unserer Redaktion gerät die quirlige Blondine ins Schwärmen: „Lilly ist eine absolut, absolut nette Frau! Ich muss wirklich sagen, das war für mich so eine tolle Erfahrung.“

Und weiter: „Sie ist einfach ein herzensguter Mensch. Null Komplexe, sieht alle gleich, stellt sich nicht über andere. Hat jedem der Kandidatinnen, als sie reingekommen ist, die Hand gegeben und sich vorgestellt. Jeder weiß, wer Lilly Becker ist, trotzdem hat sie das gemacht, weil sie diese Etikette einfach drin hat, das hat sie in ihrer DNA.“

Über diese warmen Worte dürfte sich Lilly ganz sicher freuen.