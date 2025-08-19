„Dschungelcamp“-Star macht Kreuzfahrt – es gibt ein großes Problem

Es geht wieder los! Vox zeigt die neue Staffel der Urlaubs-Dokureihe „Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku“. Und wie der Name schon verrät, dreht sich dabei wieder alles um das Thema Kreuzfahrt.

Dafür wagen sich einige Promis auf das Kreuzfahrtschiff und werden bei ihrer Reise auf hoher See begleitet. Für eine ist es eine ganz besonders große Herausforderung und könnte ein riesiges Problem darstellen: Dschungelcamp-Star Hanka Rackwitz.

„Dschungelcamp“-Star macht Kreuzfahrt

Die Ex-Camperin wagt sich tatsächlich auf ein Kreuzfahrtschiff, um dort mit ihrer Schwester Antje Geburtstag zu feiern. Dabei ist das sicherlich kein leichtes Unterfangen für Hanka, schließlich litt sie vor Jahren an diversen Zwangsstörungen und Ängsten. Bei ihrer „Dschungelcamp“-Teilnahme im Jahr 2017 sprach die TV-Maklerin öffentlich über ihre Krankheit.

So verriet sie unter anderem, an einem Waschzwang und Kontrollzwang zu leiden und sich schwer zu tun „mit Dingen, die von vielen, vielen Menschen angefasst worden sind“. Oder: „Mein Tag ist zu 82 Prozent durch Zwänge bestimmt und dadurch wird jeder Tag zu einem Überlebenskampf.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf einem Kreuzfahrtschiff mehr oder weniger auf See „gefangen“ zu sein, dürfte von daher ein waghalsiger Schritt für die Vox-Teilnehmerin sein. Auch wenn sie 2024 im Interview mit der „Bild“ zugab, nach insgesamt 30 Jahren mit Zwangsstörungen mittlerweile zu 95 Prozent des Tages angstfrei zu sein.

„Verschwinden der Symptome wird seltener erreicht“

Laut Ärzten der Website „neurologen-und-psychiater-im-netz.org“ hilft eine Behandlung zwar, doch man sollte bedenken: „Meist führt die Behandlung zu einer Verbesserung, ein völliges Verschwinden der Symptome wird seltener erreicht.“ Mithilfe von kognitiven Therapien oder Medikamenten hätten Betroffene aber durchaus eine bessere Lebensqualität. Rückfallraten bestünden aber durchaus auch.

Im Fall von „Dschungelcamp“-Star Hanka Rackwitz muss das sicher nicht zutreffen, zumal nur sie weiß, wie sie es tatsächlich geschafft hat, ihre Zwänge in den Griff zu bekommen. Doch ein Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff ist für Hanka sicher dennoch ein großer Schritt, den sie gut durchdacht haben wird.

Kreuzfahrt-Doku: Diese Stars sind auch dabei

Weitere prominente Kreuzfahrt-Passagiere der Sendung „Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku“ sind Dschungelkönigin Djamila Rowe und „Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann. Vox zeigt die neuen Folgen ab dem 29. August um 20.15 Uhr.