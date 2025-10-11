Ex-Dschungelcamp-Königin auf OnlyFans: „Zeige mehr, als manche denken“

Djamila Rowe wurde 2023 durch ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“ zur Königin der Herzen. Doch trotz des Ruhms kann sie vom Reality-TV allein nicht leben. Wie viele andere Promis sucht sie nach neuen Einnahmequellen – und findet diese bei OnlyFans. Dort zeigt sie sich offen und selbstbewusst.

„Ich zeige mehr, als manche vielleicht denken“, verrät Djamila Rowe im Gespräch mit RTL. Sie macht klar, dass auf der Plattform nur bestimmte Inhalte wirklich Geld bringen. „Mit Füßen verdienst du auf OnlyFans nicht wirklich Geld. Da müssen wir ehrlich sein.“ Stattdessen seien ihre Brüste das, was ihre Fans am meisten sehen wollen. „Meine Brüste sind heiß begehrt“, erklärt sie lachend.

Dschungelcamp-Star legt pikantes Geständnis ab

Wie einst Mia Julia, die den Spagat zwischen Freizügigkeit und Selbstbestimmung perfektionierte, nutzt nun auch Djamila Rowe OnlyFans als Bühne für ihre persönliche Freiheit. Noch vor einiger Zeit haderte sie mit ihrer Oberweite, heute ist sie stolz darauf. „Meine Hemmschwelle wird immer niedriger. Das, was an Anfragen reinkommt, bediene ich“, sagt sie. Sie erfüllt auch ungewöhnliche Wünsche: „Bauchnabel, enge Jeans, nur den Po, kurz auf meine Füße spucken, einen Namen sagen.“ Dies sei „alles nicht schlimm“ für sie.

Wie Mia Julia zeigt auch Djamila Rowe, dass sich das Reality-Geschäft verändert hat. TV-Formate allein reichen kaum noch, um finanziell über die Runden zu kommen. Reality laufe schließlich „ nicht mehr so“. „Ich muss produktives Einkommen haben, um gesund zu sein. Am Ende des Tages will ich sagen: Was habe ich heute geschafft, was habe ich verdient?“

Den entscheidenden Impuls bekam Djamila Rowe von ihrer Managerin Cathy Lugner, die sie auf die Plattform brachte. Heute hat sie auf OnlyFans ein neues berufliches Zuhause gefunden – ähnlich wie Mia Julia.