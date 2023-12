„Dschungelcamp“: Stars schmissen freiwillig das Handtuch – DIESER Abgang bleibt unvergessen

Das Dschungelcamp startet im nächsten Jahr in die neue Runde. Mit der 17. Staffel werden den Zuschauern mit Sicherheit wieder viele Skandale, Getuschel und Rauswürfe garantiert. Zur freudigen Überbrückung bis dahin liefern wir jetzt die kuriosesten Abgänge aus 16 Staffeln.

+++ Dschungelcamp 2024: Starttermin offiziell! Fans können es kaum erwarten – „Wie schnell das geht +++

Zwischen Gruppenzwang, rassistischen Äußerungen und gesundheitlichen Schäden: DAS sind die prägendsten Abgänge des Dschungelscamps.

„Dschungelcamp“: RTL zensierte IHN nach diesem Skandal

Das Dschungelcamp startete erstmals im Jahr 2004 im deutschen Fernsehen und beglückt nun seit mehr als einem Jahrzehnt seine treuen RTL-Zuschauer. Während dieser langen Zeitspanne hat der ein oder andere Star den Dschungel freiwillig verlassen und den berühmten Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gerufen.

+++ Dieter Bohlen witzelt übers „Dschungelcamp“: „Für 15 Millionen Euro würde ich dort hingehen“ +++

Dabei gehört die Akte Wendler zur Geschichte des Dschungelcamps: Schlagersänger Michael Wendler warf 2014 in Staffel acht am vierten Tag das Handtuch. Allerdings bereute der 50-Jährige prompt seinen freiwilligen Exit und wollte zurückkehren, vergebens. Jahre darauf wurde der Sänger in der „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ 2021 von RTL zensiert. Der Sender handelte, nachdem Wendler antisemitische Äußerungen und Verschwörungstheorien verbreitet hatte.

„Dschungelcamp“: Sarah Knappig sorgt für kuriosesten Abgang EVER

Wir erinnern uns an folgenden Spruch: „My air was away!“ – Das Jahr 2011 wird wohl immer mit dem kuriosesten Dschungelcamp-Abgang in Verbindung gebracht werden. Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Sarah Knappik schaffte es in der 5. Staffel, das gesamte Camp gegen sich aufzubringen. Schließlich wurde der Druck ihrer Mitcamper am elften Tag so groß, dass sie freiwillig das Camp verließ. Ein Wendepunkt in der Dschungelgeschichte!

+++ Dschungelcamp 2024: Erster Promi offiziell! Schauspiel-Legende zieht ein +++

Auch andere Abgänge sorgten für viel Aufsehen, so wie der von Günther Krause. Er verließ das Camp im Jahr 2020 nach nur wenigen Stunden aus gesundheitlichen Gründen. Kurz danach folgt Dolly Buster, die den Dschungel bereits in der zweiten Staffel nach nur 48 Stunden freiwillig verließ. Dabei soll die anhaltende Fehde mit Désirée Nick eine große Rolle bei ihrem Ausstieg gespielt haben.

„Dschungelcamp“: DIESEN Stars ging es nicht gut

Im Laufe der Jahre mussten einige Promis aus gesundheitlichen Gründen das Dschungelcamp vorzeitig verlassen. Für Schauspiel-Legende Helmut Berger war 2013 nach nur drei Tagen Schluss. Der damals 69-Jährige musste aufgrund der hohen Temperaturen im australischen Dschungel die TV-Show vorzeitig verlassen. In den Jahren darauf folgten Gunter Gabriel (2016) und Rolf Zacher (2016), die das Camp ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen verließen.

Auch Party-DJane Giulia Siegel verabschiedete sich in Staffel vier im Jahr 2009 aufgrund von Rückenproblemen. Sängerin Lisa Bund schied in Staffel drei, wegen einer akuten Magenschleimhautentzündung vorzeitig aus.

Mehr zum Thema:

Hingegen war die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin Angelina Heger 2015 in der neunten Staffel nach einer Woche am Ende ihrer Nerven: „Mir geht es einfach nervlich und körperlich nicht gut“, teilte sie damals mit.