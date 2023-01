Dschungelcamp: Bekannter TV-Star schon bald dabei? Diese Aussage spricht Bände

Am 13. Januar ist es endlich wieder so weit und Fans des gepflegten Trash-TV kommen ordentlich auf ihre Kosten: Das Dschungelcamp geht auf RTL an den Start! Alle zwölf Kandidaten stehen eigentlich schon längst fest. Doch sehen wir diesen bekannten TV-Star wohlmöglich auch bald beim Kakerlaken essen zu? Silvia Wollny hat sich für eine mögliche Teilnahme ins Gespräch gebracht!

Wird Silvia Wollny etwa schon bald Kandidatin im Dschungelcamp? Die berühmte TV-Mutti könnte sich das durchaus vorstellen! Das hat sie selbst in einer Instagram-Fragerunde verraten. „Könntest du dir vorstellen ins Dschungelcamp zu gehen?“, wollte ein neugieriger Follower wissen. Silvia Wollnys klare Antwort: „Ja, warum nicht.“

Dschungelcamp: Ein Kandidat bangt um die Teilnahme

Und ganz abwegig ist das nicht: Immerhin war die 57-Jährige bereits bei „Promi Big Brother“ zu sehen. Und auch in ihrer eigenen Fernsehshow „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ schnupperte sie bereits jede Menge TV-Luft.

Allerdings stehen die diesjährigen Kandidaten bereits fest: Lucas Cordalis, Martin Semmelrogge, Jolina Mennen, Tessa Bergmeier, Claudia Effenberg, Cecilia Asoro, Verena Kerth, Cosimo Citiolo, Jana Pallaske, Papsis Loveday, Markus Mörl und Gigi Birofio werden das Abenteuer Dschungelcamp wagen. Doch bei letzterem ist die Teilnahme noch gar nicht sicher. Gigi Birofio fing sich eine Woche vor dem offiziellen Staffelstart eine Corona-Infektion ein! Jetzt bangt der „Temptation Island“-Star um die Dschungel-Teilnahme.

Mehr News:

Und für solche Fälle hat RTL natürlich vorgesorgt. Bei jeder Staffel gibt es Ersatzkandidaten, die im Notfall einspringen. Im Gegensatz zu den richtigen Kandidaten bleiben diese allerdings bis zuletzt unbekannt. Dass Silvia Wollny als diesjährige Ersatz-Kandidatin dabei ist, ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht weckte ihre deutliche Aussage aber Interesse bei den RTL-Produzenten. 2024 ist ja auch noch ein Jahr…