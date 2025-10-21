Nächster Kandidat für das „Dschungelcamp“? TV-Star macht deutliche Ansage

Ryan Wöhrl und seine Partnerin Lina Baumann waren vor Kurzem noch gemeinsam im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Lange ging die Reise allerdings nicht – das Paar wurde als erstes von der Gruppe in eine Exit-Challenge gewählt, welche es letztendlich verlor.

Doch die beiden TV-Bekanntheiten denken bereits weiter, wie sie uns auf dem roten Teppich des „Fame Fighting“-Events in Essen verraten haben. Vor allem Ryan Wöhrl hätte Lust auf eins der herausforderndsten Formate im deutschen TV: dem Dschungelcamp.

Im exklusiven Interview mit unserer Redaktion verraten die diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer, welche Formate sie sich noch vorstellen können. Lina Baumann denkt dabei erneut an einen gemeinsamen Auftritt mit ihrem Partner.

„Ich sehe uns vielleicht noch bei ‚Couple Challenge‘. Das Sommerhaus war ja meine erste Show und ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ich bin stärker geworden, weil ich jetzt weiß, wie die Leute drauf sind und dass man sich nicht alles so zu Herzen nehmen sollte“, so die 25-Jährige.

Ryan hat da mehr Bedenken, als seine bessere Hälfte: „Ich fand die Zeit im Sommerhaus so schlimm. Wenn du eine Partnerin dabei hast, möchtest du ja auch, dass es ihr gut geht. Es war auch noch Linas erstes Format, deswegen habe ich mir noch mehr Stress und Gedanken gemacht. Dann gehe ich lieber alleine, wo ich mich um niemanden kümmern muss.“

Ganz ausschließen möchte er das Ganze dann aber doch nicht, wie er im Interview anmerkt: „Andererseits hat uns das Sommerhaus gestärkt, deswegen würde ich nicht ‚Nein‘ zu einem weiteren gemeinsamen Format sagen.“

Eine Sendung hat es ihm besonders angetan, wie der 23-Jährige am Ende noch verrät: das Dschungelcamp. „Ich würde es wahrscheinlich machen, weil ich das lustig finde. Ich bin ein absoluter Picky Eater und fände die Challenge cool“, so Ryan Wöhrl. Bleibt abzuwarten, ob ihn seine Fans schon bald im australischen Busch sehen.