„Dschungelcamp“: Djamila Rowe entsetzt von den Zuständen – „Das hat mir keiner gesagt“

Damit hat „Dschungelcamp“-Kandidatin Djamila Rowe wohl nicht gerechnet, als sie der Show zugesagt hat. An Tag zehn im Camp kreuzen sich nämlich ihre Vorstellungen und die knallharte Realität des Dschungel-Alltags. Die 55-Jährige ist daraufhin so schockiert, dass ihr die Tränen kommen.

Im „Dschungelcamp“ gibt es nämlich feste Regeln, an die sich die Camper zu halten haben. So darf beispielsweise keiner alleine zur Toilette gehen und sie müssen stets zu zweit am Lagerfeuer Nachtwache halten. Dass Letzteres durchaus sinnvoll ist und im Zweifel sogar Leben retten kann, bekommt Kandidatin Djamila am eigenen Leib zu spüren.

„Dschungelcamp“-Kandidatin Djamila Rowe wird von Spinne heimgesucht

Im Camp ist es mucksmäuschenstill. Vereinzelnd hört man das Lagerfeuer knistern und die Grillen im Hintergrund zirpen. Es ist Schlafenszeit bei den Kandidaten. Einzig und allein Jolina und Cecilia sind noch wach und halten in ihrer Nachtschicht die Stellung im Camp. Doch plötzlich wird die Stille von einem entsetzten „Ach du Scheiße!“ durchbrochen. Jolina macht eine grausige Entdeckung und ruft sofort einen Ranger zur Hilfe.

Denn an dem Feldbett von Djamila krabbelt eine riesige Spinne langsam aber sicher auf sie zu. Schnell eilt der Retter in der Not herbei und entfernt das achtbeinige Tier aus dem Camp. Kurz darauf wird die 55-Jährige von Claudia Effenberg geweckt, die ihr bei Gang zur Toilette von den dramatischen Szenen berichtet. Völlig fassungslos sitzt die Visagistin anschließend im Interview.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Dschungelcamp“-Kandidatin Djamila völlig perplex

„Spinnen springen auf mein Bett nachts! Das habe ich nicht gewusst! Das hat mir keiner gesagt“, sagt die 55-Jährige im Dschungeltelefon und zieht die Nase hoch. Sie kann gar nicht glauben, was ihr gerade passiert ist. Schließlich hatte sie ganz andere Erwartungen von den Dreharbeiten, wie sie erzählt: „Ich habe immer gedacht, das ist in so einer Art Halle und dass man sicher ist. Ich bin hier nicht sicher.“

Als sie den ersten Schock überwunden hat, bedankt sie sich bei der achtsamen Jolina, die die Spinne schließlich entdeckt hat. „Du hast mir mein Leben gerettet“, schluchzt Djamila und umarmt sie fest. Na, das ist ja gerade nochmal gut gegangen.

Mehr News:

Und auch an Tag zehn stellt sich wie immer die Frage „Wer ist raus?“. Dieses Mal trifft es Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier Nach ihrem Ausscheiden spricht sie im Interview mit dieser Redaktion Klartext. Mehr dazu, hier.