Dschungelcamp: Nach Fremdgeh-Gerüchten – Peter Klein spricht über „Ausrutscher“ von Lucas Cordalis

Während es im Dschungelcamp hoch hergehen sollte, findet das eigentliche Drama gerade außerhalb des Camps statt. Die Hauptrollen spielen hierbei Lucas Cordalis‘ Begleitung Peter Klein und dessen Frau Iris Klein. Die Mutter von Daniela Katzenberger wirft ihrem Mann vor, sie in Australien betrogen zu haben und spricht bereits vom Ehe-Aus.

Von Peter gab’s bislang nur Unverständnis und Dementi. Dass es eigentlich um Lucas Cordalis und seine Zeit im Dschungelcamp gehen sollte, scheint dabei ganz vergessen. Jetzt hat sich Peter aber doch wieder auf das eigentliche Thema besonnen, sich zu Lucas‘ „Ausrutscher“ geäußert und dabei deutliche Worte gefunden.

Dschungelcamp: Peter Klein reagiert auf Kritik an Lucas

Bei seinem Einzug galt Lucas Cordalis unter den Kandidaten von 2023 bei vielen noch als Favorit auf die Krone, erst recht, weil 2004 bereits sein Vater, Costa Cordalis Dschungelkönig wurde. Mittlerweile sieht es allerdings nicht mehr ganz so eindeutig aus für den selbst ernannten Dschungelprinzen.

Seine Dschungelprüfung mit Claudia empfanden viele Zuschauer als langweilig. An Tag 10 erhitzte er jetzt mit einer Aussage die Gemüter der Camper und Fans in Deutschland. Weil Djamila bei der Lagerfeuer-Wache bereits Doppelschichten schieben musste, bat sie Lucas in der Nacht für sie einzuspringen. Doch dem war sein Schlaf wichtiger und so riet er ihr lieber Claudia zu fragen anstatt selbst aufzustehen. Nach Teamgeist klingt diese Aussage nicht, findet Djamila und kommentiert: „Wenn ich ein Typ wäre und eine Frau bittet mich, ich würde es tun!“

Ihre Aussage bekommt viel Anerkennung bei den Zuschauern, bei denen Djamila sich langsam aber stetig zur Favoritin mausert. Und auch Peter Klein zeigt Verständnis, wie er seine Fans auf Instagram wissen lässt.

Dschungelcamp: Peter Klein erklärt Lucas‘ Verhalten

„Er hat in der Show etwas gemacht, das ich nicht ganz so positiv fand. Es tut mir sehr leid, dass er so agiert hat. Ich finde es wirklich schade, weil Lucas normalerweise nicht so ist“, erklärt Peter.

Er ist sich sicher, Lucas‘ Reaktion ist den Umständen geschuldet, denen er gerade ausgesetzt ist. „Wenn er ihrem Wunsch entsprochen hätte, hätte das den Zuschauern gezeigt, dass er ein wahrer König ist und dass er, egal was ist, für seine Mitcamper da ist und auch hilft, wenn Not am Mann ist. Darauf kommt es ja letztendlich auch an, Teamgeist zu zeigen.“ Und dafür auch mal seine Grenzen zu überschreiten.

„Ich hoffe natürlich für Lucas, dass er zeigen kann, dass das ein Ausrutscher war, den er sich erlaubt hat.“