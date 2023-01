„Dschungelcamp“-Moderator teilt irres Video – und wird zur Lachnummer

Es dürfte wohl eine der spannendsten Reisen seiner Karriere sein: „Dschungelcamp“-Moderator Jan Köppen ist der Neue an der Seite von Sonja Zietlow. Zusammen führen sie die Zuschauer mit pikanten Kommentaren durch die Sendung und sind bei den Dschungelprüfungen mit dabei.

Nach dem Aus von RTL-Star Daniel Hartwich als „Dschungelcamp“ -Moderator schnappt sich Jan Köppen die offene Stelle. Neben den Dreharbeiten hat der 39-Jährige aber auch mal Zeit für einen chilligen Strandbesuch, wie er auf Instagram zeigt. Doch das Video wird plötzlich zur Lachnummer.

„Dschungelcamp“-Moderator zeigt irritierendes Detail

Anfangs denkt man sich nicht viel bei diesem Video. Man sieht den Moderator an einem menschenleeren Strand, wie er entspannt im Sand liegt. In seiner Hand hat er die Fernbedienung einer Drohne, die ihn aufnimmt. Langsam aber sicher steuert er diese immer weiter in den Himmel, sodass man am Ende viel mehr von dem Strand sieht als von ihm.

Doch den Fans fällt trotzdem ein ganz bestimmtes Detail sofort ins Auge. Und auch der Moderator selber scheint es bemerkt zu haben: Seine Beine sind im Gegensatz zu seinem restlichen Körper auffallend weiß. Auf Instagram schreibt Jan Köppen deshalb: „Schwarzes Shirt, weiße Beine.“

„Dschungelcamp“-Moderator sorgt mit Video für Lacher

Zahlreiche Fans amüsieren sich prächtig über den farblichen Unterschied zwischen Jans Beinen und dem Rest. Hier ein Auszug aus dem Kommentaren unter dem Instagrambeitrag:

„Kalkleisten-Beinchen brauchen mal ein bisschen Sonne!“

„Die weiße Strumpfhose hättest du wirklich ausziehen können!“

„Bisschen neidisch bin ich ja schon. Nicht auf die weißen Beine. Traumhaft dieses Australien!“

„Deswegen die langen Hosen in den Sendungen. Beine wie Tofu.“

