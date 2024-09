„Dschungelcamp“-Zuschauer sind wegen IHR fassungslos: „Ein Witz“

Die erste Staffel des Sommer-„Dschungelcamps“ ist gelaufen und mit Georgina Fleur steht die Gewinnerin fest. Doch wo es eine Siegerin gibt, muss es auch einen zweiten Platz geben – und der ging an Kader Loth. Für viele Zuschauer ist das jedoch ein Unding.

Sie hat die Herzen der „Dschungelcamp‘“-Zuschauer im Sturm erobert: Georgina Fleur konnte sich die heißbegehrte Krone sichern. Zahlreiche Trash-TV-Fans gratulierten ihr in den sozialen Netzwerken. „Sie hat das alles so gut gemacht. Mutige, faire, starke, loyale Frau!“ und „Jede Prüfung angetreten und was sie im Finale geschluckt hat, Respekt. Absolut verdient“, heißt es unter anderem.

„Dschungelcamp“: Kader Loth kassiert böse Kommentare

Während das Finale im TV erst am Sonntag (1. September) ab 20.15 Uhr über die RTL-Bildschirme flimmert, konnten RTL+-Abonnenten die Folge schon 24 Stunden vorab sehen. Das sorgte bereits für den ersten Shitstorm, wie wir hier berichteten>>>

Und auch Kandidatin Kader Loth bekam im Netz zahlreiche negative Kommentare. Sie belegte beim „Dschungelcamp“-Sommerspecial hinter Georgina den zweiten Platz. „Unverdient“ finden zahlreiche Instagram-User – und halten ihre Meinung auf Social-Media nicht hinter dem Berg.

Das sagt Kader Loth selbst über ihren zweiten Platz

„Eigentlich ist sie ins Finale gerutscht, total unverdient, außer Streitereien hat man von ihr nichts mitbekommen“, findet eine Person. „Unverdienter Platz 2 – schön durchgemogelt. Eric hätte es eher verdient gehabt“ und „Gezeigt hat sie nix! 2. Platz ist ein Witz … aber: es zählt sowieso nur der/die Gewinner/Gewinnerin“, heißt es außerdem. Doch diese Ansicht teilen nicht alle Fans. „Ich mag sie! Sie hat das Herz am rechten Fleck“, betont ein Zuschauer beispielsweise.

Kader selbst sagte kurz nach dem Dschungel-Exit gegenüber RTL: „Ich bin ein bisschen traurig, aber die Georgina war stärker. Mit dem zweiten Platz bin ich auch sehr, sehr glücklich. […] Ich habe jeden Tag gekämpft, um nicht aufzugeben. Zwischendurch hatte ich keine Energie mehr.“