„Dschungelcamp“-Star Julian FM Stoeckel flippt aus: „Das ist Fernsehen“

Bei „Promi Big Brother“ geht es aktuell wieder heiß her – und eine Szene aus dem Haus sorgt im Netz für lautes Gelächter. Besonders ein ehemaliger „Dschungelcamp“-Star kann gar nicht genug bekommen: Julian F.M. Stoeckel teilt auf Instagram einen Clip, der zeigt, wie Desireé Nick und Harald Glööckler mitten in einer hitzigen Diskussion aneinandergeraten – mit herrlichen Folgen.

Während im Sat.1-Container die Fetzen fliegen, hält Stoeckel kaum noch vor Lachen stand. Doch das ist längst nicht alles: In seinem Kommentar unter dem Video findet er deutliche Worte – und lobt den neuen „Promi Big Brother“-Cast in den höchsten Tönen. Warum aber sorgt gerade dieses Duo bei vielen Zuschauern für Begeisterung?

„Dschungelcamp“-Star ist hin und weg vom „Promi Big Brother“-Cast

Auf Instagram veröffentlicht Julian F.M. Stoeckel eine Szene aus dem „PBB“-Haus. Während Desireé Nick eine vorgefallene Situation ausdiskutieren möchte – bittet Harald Glööckler sie hingegen vehement um Ruhe – jedoch ohne Erfolg. Im Hintergrund hört man, dass sich „Dschungelcamp“-Star Julian F.M. Stoeckl“, der die Szene von seinem Laptop abfilmt, kaum noch vor Lachen einkriegt und gerade noch so rausbringt „Ich kann nicht mehr. Das ist Fernsehen!“

Zu seinem Instagram-Beitrag schreibt der ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmer: „Liebes Team von „Promi Big Brother“, ich muss euch ein Kompliment machen, mit der Besetzung von Desireé Nick und Harald Glööckler habt ihr den besten Cast des Jahres gemacht! Ich könnte mich vor Lachen auf den Teppich werfen und in die Auslegeware beißen. Wie lustig ist das bitte und es zeigt, man muss wieder mehr Fernsehen machen mit richtigen Künstlern mit richtigen Stars und nicht mit diesen ganzen langweiligen Reality Leuten: Das ist Fernsehen. Das ist Unterhaltung so wie wir es lieben. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr so bei einem Fernsehformat gelacht wie heute. Sowas Geiles!“

Zuschauer hellauf begeistert

Und damit ist „Dschungelcamp“-Bekanntheit Julian F.M. Stoeckel keinesfalls allein. In den Kommentaren wird schnell deutlich, dass auch andere Zuschauer sich sehr über dieses Duo amüsieren. Doch es bilden sich auch zwei Lager – während die einen sich auf Haralds Seite schlagen, sind andere vollkommen begeistert von Desirées Entertainment-Faktor:

„Liebs!“

„Zu herrlich die Zwei!“

„…könnte von Loriot sein!“

„Bin gespannt wie lange Herr Glööckler das aushält!“

„Ich mag die Nick überhaupt nicht, aber die Schalte war Unterhaltung pur. Der andere Bereich ist so trist dagegen. Auf jeden Fall beneide ich Harald nicht. Der wird definitiv durchdrehen. Alleine diese Stimme!“

„Absolut einfach spitzenklasse!“

Die täglichen Live-Shows von Promi Big Brother (PBB) 2025 starten am 6. Oktober und laufen Montag und Dienstag um 20:15 Uhr sowie Mittwoch bis Sonntag um 22:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Zusätzlich wird am 4. Oktober ein 24-Stunden-Livestream auf Joyn gestartet, der bereits die ersten Bewohner zeigt.