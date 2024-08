„Dschungelcamp“-Star vertraut sich Fans an – es beschäftigt ihn seit sechs Jahren

Die Sommer-Ausgabe des „Dschungelcamps“ ist gerade in vollem Gange. Während ehemalige Kandidaten in der 20-jährigen Jubiläumsstaffel erneut um die heiß begehrte Krone kämpfen, ist ein Ex-Kandidat nicht in die südafrikanische Wildnis eingezogen: Influencer Twenty4Tim.

Der 23-Jährige feierte 2024 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ TV-Premiere und sorgte für einige unvergessliche Momente. Momentan tauscht er allerdings Dschungel-Fieber gegen seine idyllische Heimat ein und feiert dort einen ganz besonderen Moment.

„Dschungelcamp“-Star überrascht Fans

Während andere in der Corona-Pandemie fleißig Bananen-Brot buken oder neue Hobbys für sich entdeckten, nutzte Twenty4Tim die Reichweiten des World Wide Webs und etabliert sich seitdem als erfolgreicher Influencer. Auf Instagram zählt er mittlerweile 2,8 Millionen Follower und weiß, wie er das Business im Netz am Laufen hält.

+++Jan Köppen: Nach „Dschungelcamp“ taucht die brisante Meldung auf+++

Statt provokanten Posts oder Hausparty mit seinen Fans überrascht der Ex-„Dschungelcamp“-Kandidat nun jedoch mit einer süßen Widmung – und die richtet sich an seine jüngere Schwester. Aber momentan mal: Seit wann stehen die Geschwister des Influencers in der Öffentlichkeit?

„Dschungelcamp“-Star postet unerwartetes Foto

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu – und die Einschulung mancher Kinder steht damit ebenfalls in den Startlöchern. So läutet nun auch Twenty4Tims jüngere Schwester ihre Schulzeit ein. Doch bis vor kurzem wussten seine Fans noch gar nichts von der Existenz seines Geschwisterchens.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Knapp 6 Jahre habe ich es geschafft, meine Schwester aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Sogar so gut, dass die meisten von euch wahrscheinlich nicht mal wussten, dass ich Bruder geworden bin“, schreibt der Influencer zu einem Post, der die beiden inklusive Schultüte zeigt. Die verdeckt dabei das Gesicht der Schwester. Dabei ist ihr berühmter Bruder sichtlich stolz auf den Meilenstein.

„Nun wurde mein Engelchen eingeschult. Es ist so krass, wie schnell die Zeit vergeht“, schwärmt Twenty4Tim. Der Schnappschuss wird jedoch vorerst der letzte sein. Denn der „Dschungelcamp“-Star hält außerdem deutlich fest: „Du wirst niemals Hauptbestandteil meines Contents sein. Daher habe ich vier Jahre lang auch nichts mit dir gepostet. Auch zukünftig halte ich meine Schwester aus der Öffentlichkeit raus. Dafür ist mir ihre Identität einfach zu wichtig.“