Jan Köppen: Nach dem „Dschungelcamp“ sickert die Nachricht durch

Seit knapp zwei Wochen flimmert das „Dschungelcamp“ bereits über die Bildschirme. In wenigen Tagen steht schon fest, wer als Sieger der „Allstars“-Staffel hervorgehen wird. Denn zum 20-jährigen Jubiläum der RTL-Kultsendung sind ehemalige Kandidaten wie etwa Kader Loth, Thorsten Legat oder Georgina Fleur in die südafrikanische Wildnis eingezogen, um sich erneut zu beweisen. Dabei haben sie bereits Ekel-Prüfungen überwunden, Herausforderungen bewältigt und ihre Komfortzone hinter sich gelassen.

Schon zum Auftakt zog das Format ein breites Publikum an. Doch kann die Show ihr Niveau aus den letzten Tagen halten?

Das „Dschungelcamp“ kann punkten

Nach erfolgreichen Auftaktwerten erreichte das „Dschungelcamp“ am Sonntagabend (25. August) neue Höchstwerte, wie „DWDL“ berichtete. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren erreichte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2,5 Millionen Zuschauern und kam damit auf einen Marktanteil von 10,4 Prozent. Auch am Montagabend (26. August) sah die Lage ähnlich aus. 2,47 Millionen Zuschauer konnten erreicht werden, was zu einem Marktanteil von 11,3 Prozent führte.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die Show immerhin noch zur Primetime auf 0,77 Millionen zuschauende Personen und einen Marktanteil von 18,4 Prozent.

Nach dem „Dschungelcamp“ steht es fest

Dennoch konnte das „Dschungelcamp“ nicht den Sieg im Tagesgeschäft einfahren. Denn die RTL-Show musste sich gegen die tagesaktuelle Berichterstattung geschlagen geben. Sowohl die „Tagesschau“, als auch die „Mittagsstunde“ sahnten hohe Quoten ab. Dabei kamen die Nachrichten in der ARD auf 4,77 Millionen zuschauende Personen und einen Marktanteil von 22,6 Prozent.

+++„Dschungelcamp“: Geheimer Plan enthüllt! Zuschauer empört – „Find ich nicht fair“+++

Die Themen im ZDF erreichten zur Primetime 3,28 Millionen Zuschauer und erzielten damit einen Marktanteil von 14,4 Prozent.

RTL zeigt das „Dschungelcamp“ noch bis zum 31. August täglich um 20:15 Uhr und auf RTL+ im Stream.