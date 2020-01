Dschungelcamp: Kurz vor dem IbeS-Start – heftiger Schicksalsschlag für Dr. Bob

Es müssen schreckliche Ängste sein, die Dschungelcamp-Ikone Dr. Bob gerade durchleben muss. Die Dreharbeiten für das diesjährige Dschungelcamp stehen in Kürze an. Doch in Gedanken dürfte der 69-Jährige gerade woanders sein.

Bei seiner Heimat. Wie Dschungelcamp-Sender RTL mitteilte, sei auch das Haus von Dr. Bob von den Buschbränden, die gerade in Australien wüten, bedroht.

Dschungelcamp: Dr. Bob in großer Sorge

„Vor fünf Tagen habe ich mein Haus evakuiert und alles, was mir und meiner Frau wichtig ist, gemeinsam mit allen Wertgegenständen in Sicherheit gebracht. Gestern war das nächste Buschfeuer noch 27 Kilometer von meinem Haus entfernt, heute Morgen nur noch fünf. Meine ganze Heimatstadt ist leer. Nun hoffen wir auf den richtigen Wind und dass die Feuerwehr das Schlimmste verhindern kann“, so der Paramedic, der seit Anfang an bei der deutschen Ausgabe des Dschungelcamp dabei ist.

--------------------

Das ist das Dschungelcamp:

Das Dschungelcamp heißt eigentlich „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“

RTL strahlt die Show seit 2004 aus

Erster Dschungelkönig war der leider bereits verstorbene Costa Cordalis

Die Show wird in der Nähe von Murwillumbah aufgezeichnet

Erste Moderatoren waren der bereits verstorbene Dirk Bach und Sonja Zietlow

Nach dem Tod von Dirk Bach übernahm Daniel Hartwich die Moderationsaufgabe neben Sonja Zietlow

---------------------

Dschungelcamp: Dr. Bob – „Diese Situation bricht mir fast das Herz“

Dschungelcamp-Mediziner Dr. Bob. Foto: TVNOW / ITV Studios Germany

Dr. Bob weiter: „Diese Situation bricht mir fast das Herz. Jede Stunde checke ich auf meinem Smartphone, wie die Lage ist und wo das Feuer steht. Ich musste mein Haus evakuieren und meine Heimat verlassen. Es ist zu gefährlich, vor Ort zu bleiben. Ich kann nichts mehr tun, nur warten. Daher bin ich sehr froh, dass ich hier arbeiten kann und den Job machen darf, den ich so liebe. Ich finde es auch richtig, dass das Dschungelcamp gesendet wird. Die Brände sind Hunderte Kilometer entfernt, wir sind hier sicher. Außerdem ist die Arbeit vor Ort für viele meiner australischen Kollegen eine wichtige Einnahmequelle.“

+++ Dschungelcamp: Von wegen Sanitäter – das hat Dr. Bob WIRKLICH vor IbeS gemacht +++

Sollte es jedoch wirklich zum äußersten kommen und das Haus abbrennen, hat Dr. Bob schon einen Plan in der Tasche: „Dann werde ich nach der Produktion nach Hause zurückkehren, mir einen Wohnwagen kaufen und diesen auf mein Grundstück stellen. Dann leben wir im Caravan und bauen ein neues Haus!“