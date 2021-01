Dschungelcamp: Heftige Attacke auf DIESE Kandidatin – „Abgehalfteter Schabrackentapir“

In diesem Jahr ist alles anders – und auch das derzeit ausgestrahlte Dschungelcamp bei RTL.

Und auch wenn das Dschungelcamp 2021 einen eher langsamen und einschläfernden Start hinterlegt hat, so nimmt die Show doch wieder reichlich an Fahrt auf.

Dschungelcamp: Eskalation zwischen Lars und Bea

Es hat schon von Beginn an kleine Zickereien zwischen den diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten Lars Tönsfeuerborn und Bea Fiedler gegeben. Doch jetzt hatte Lars die Schnauze von dem Ex-Playmate endgültig voll.

„Er versucht nur positive Vibes zu verbreiten. Doch gegen Beas schlechter Laune ist auch Lars irgendwann machtlos und mit seiner Positivität am Ende“, beschreibt die „Bild“ auf Instagram die Situation.

Doch was genau ist da vorgefallen?

--------------------------------------------------

Das ist das Dschungelcamp:

ist eine auf RTL ausgestrahlte Reality-Show

die Erstausstrahlung fand am 9. Januar 2004 statt

wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert

Prince Damien ist noch amtierender Dschungelkönig, er gewann die Krone im vergangenen Jahr

wird in diesem Jahr wegen der Pandemie in Hürth gedreht

--------------------------------------------------

++++ Dschungelcamp: Tier soll während Dschungelprüfung zu Tode gekommen sein – Aktivisten schlagen Alarm ++++

Dschungelcamp: Bea bereut ihre Entscheidungen

Dass Bea nicht gerade eine Stimmungskanone ist, wird den Zuschauern, Moderatoren und Kandidaten schnell deutlich. Egal welche Situation, die 64-Jährige scheint immer einen Grund zum Meckern gefunden zu haben. Und das ging besonders Lars, dem Podcaster und Gewinner der ersten Staffel von „Prince Charming“, mächtig auf die Nerven.

Dschungelcamp 2021: Von der damaligen positiven Ausstrahlung scheint bei Bea Fiedler nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. (Archiv) Foto: imago images / teutopress

Bea bereut ihre Entscheidungen, die sie in ihrem Leben in der Vergangenheit getroffen hat. Bereut sie auch, sich für das Camp beworben zu haben?

Beide, Lars und Bea, versuchten sich schließlich zusammenzureißen. Doch dieser gute Wille war nicht von langer Dauer – sie hielt nur bis zur nächsten „Dschungelprüfungstauglichkeitsprüfung“.

--------------------------------------------------

Mehr Themen zu Dschungelcamp:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

++++ Dschungelcamp: Kurz nach Einzug – Schauspieler Bea Fiedler rastet komplett aus: „Was ist daran so schwer?“ ++++

++++ Dschungelcamp: DIESE Aktion macht Zoe Saip zur Geheim-Favoritin – „Weiß gar nicht, was ich sagen soll“ ++++

++++ Dschungelcamp: Heftige Ansage an DIESE Kandidatin – „Du bist kaputt im Kopf!“ ++++

--------------------------------------------------

Dschungel: Lars rastet aus – „abgehalfter Schabrakentapir“

Auch in den Dschungelprüfungen stellte sich Bea nicht so an wie erwartet. Lars, der vor lauter Elan und Motivation nur so sprühte, konnte Beas Einstellung nicht länger ertragen. Da platzte es schließlich aus ihm heraus: „Du bist ein abgehalfter Schabrakentapir aus den 80ern der meint, die ganze Zeit boshaft rumgeifern zu müssen.“

++++ Dschungelcamp: Zuschauer macht irre Entdeckung – DAS gibt es doch nicht! ++++

Im Netz erntet Lars Verständnis für seinen Ausraster vor laufender Kamera. „Mir hat Lars Leid getan. Mit ihrer Heulerei, das kann sie gut. Mitleid habe ich mit Bea nicht“, kommentiert eine Nutzerin unter dem „Bild“-Beitrag. „Grausam, die Alte“, stimmt eine andere zu.

Wie es mit der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps weitergeht und wie sich die Kandidaten bis zum Finale schlagen werden, können die Zuschauer noch mit bis zum 29. Januar jeden Abend um 22.15 Uhr auf RTL mitverfolgen. (ali)