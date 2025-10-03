Liebes-Aus bei „Dschungelcamp“-Star! Es kam überraschend

Ob TV-Shows, Social Media oder im „Dschungelcamp“ – Reality-Star Luigi „Gigi“ Birofio weiß einfach, wie es geht. Doch während seine Karriere stetig Fahrt aufnimmt, läuft es privat weniger rund. Noch vor Kurzem wirkten er und Partnerin Vicky unzertrennlich, jetzt ist alles vorbei: Nach nur sechs Monaten Beziehung hat sich das Paar getrennt.

Die Trennung verkündete Vicky selbst öffentlich. Fans hatten schon länger spekuliert, denn gemeinsame Auftritte oder verliebte Fotos blieben zuletzt aus. Auf Instagram zog Vicky jetzt knallhart Konsequenzen.

Liebes-Aus bei „Dschungelcamp“-Star

Ex-Partnerin Vicky löschte bereits sämtliche Couple-Pics auf Social Media, entfernte Gigi komplett von ihrem Instagram-Profil und wandte sich in ihrer Story direkt an die Öffentlichkeit: „Wir sind getrennt! Bitte respektiert das und verschont mich mit unnötigen Kommentaren oder Nachrichten.“ In einer weiteren Botschaft machte Vicky unmissverständlich klar, dass sie keinen Kontakt mehr will.

„Es ist mir egal, wo er ist, mit wem er unterwegs ist oder was er gerade macht – ihr braucht mir nichts davon zu schicken.“ Deutlicher hätte sie es kaum formulieren können. Das Kapitel Gigi ist für sie offenbar endgültig abgeschlossen.

Beziehung endete abrupt

Warum ihre Beziehung scheiterte, verriet Vicky bislang nicht. Auch Gigi selbst schweigt. Der Ex-„Dschungelcamp“-Teilnehmer hat sich noch nicht öffentlich zu den Worten seiner Ex geäußert.

Dabei hatten die beiden noch vor Kurzem von einer gemeinsamen Zukunft geträumt. Auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter schwärmte Vicky von einem Happy End, während Gigi zu „Bild“ sagte: „Wenn Vicky heiraten will, dann JA!“ Ihre spontane Antwort: „Ich würde Ja sagen …“ Aus den großen Hochzeitsplänen wird nun wohl nichts mehr.

Von Anfang an wirkten Gigi und Vicky wie ein echtes Traumpaar. Sie zeigten ihre Gefühle offen, verewigten ihre Liebe sogar auf der Haut: Auf Vickys Hand steht „Luigi“ mit kleinen Herzchen als i-Punkte. Gigi trägt an derselben Stelle „Vicky“ und ein rotes Herz.