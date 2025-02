Dschungelcamp 2025: Alessia Herren packt aus: „Da war ich enttäuscht von mir“

Das Dschungelcamp 2025 ist vorbei und Lilly Becker hat sich den Sieg geschnappt! Nach Tagen voller Hunger, Schlafmangel und ohrenbetäubendem Dschungellärm ist sie die strahlende Gewinnerin. Alessia Herren landete auf einem stolzen dritten Platz – ganz wie ihr Vater Willi Herren. Fast schon Schicksal, oder?

Nach ihrem Auszug strahlt die 23-Jährige über beide Ohren. In der Pressekonferenz, an der auch DER WESTEN teilnahm, gesteht sie: „Ich bin so glücklich.“ Endlich wieder mit der Familie vereint! Und auf die Frage, ob Lilly den Sieg verdient hat, antwortete sie ohne zu zögern: „Zu 100 % verdient!“

Dschungelcamp: Alessia Herren strahlt auf Platz 3

Im Camp flossen Tränen, es krachte gewaltig, und die Nerven lagen blank. Doch was hat Alessia gelernt? „Geduldig zu sein und in gewissen Situationen loyal zu handeln“, sagt sie entspannt. Bei den Prüfungen hätte sie mit Sam Dylan besser abschneiden können, gibt sie zu: „Da war ich enttäuscht von mir selber. Dass ich mich der Angst nicht stellen konnte. Aber sonst war ich sehr stolz drauf, dass ich in einem Käfig voller Schlangen war.“

Und wie sieht die Zukunft aus? Reality-TV-Star oder doch lieber Kassiererin bei Aldi? „Hoffentlich seht ihr mich bald an der Kasse bei Aldi“, so Herren. Auch das „Sommerhaus der Stars“ kam zur Sprache. Dort zeigte sich Alessia noch aufbrausender. Doch sie reflektiert: „Ich bin jung und aus Fehlern lernt man einfach. Im Sommerhaus konnte ich mich von einer ganz anderen Seite reflektieren. (…) Da hab ich mir vorgenommen, in dieser Hinsicht besser zu werden.“ Und das ist ihr allemal gelungen!

Nach dem Dschungelcamp-Finale ist vor dem großen Wiedersehen. RTL zeigt die Reunion-Show am 10. Februar zur Primetime.