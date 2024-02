„Dschungelcamp“-Finale: Der Countdown läuft – Wer holt den Sieg 2024?

Zwei harte Wochen sind vorbei: Das „Dschungelcamp 2024“ steuert unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Im großen Finale am Sonntagabend (4. Februar 2024) stehen sich Twenty4Tim, Lucy Diakovska und Leyla Lahouar gegenüber. Wer wird gewinnen? Wer darf sich fortan König oder Königin des Dschungels nennen.

Hier findest du alle Infos zum großen „Dschungelcamp“-Finale bei RTL:

18.30 Uhr: Am 19. Januar 2024 startete die aktuelle Staffel. Zwölf Kandidaten zogen ins „Dschungelcamp“ in Australien ein. Werfen wir mal einen Blick auf die Platzierungen, in Reihenfolge des Ausscheidens:

Platz 12: Cora Schumacher

Platz 11: Sarah Kern

Platz 10: Anya Elsner

Platz 9: David Odonkor

Platz 8: Heinz Hönig

Platz 7: Felix von Jascheroff

Platz 6: Kim Virginia Hartung

Platz 5: Mike Heiter

Platz 4: Fabio Knez

Auch in diesem Jahr gab es einige Besonderheiten: Cora Schumacher verließ das Camp freiwillig und sagte den Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Am 30. Januar hätte eigentlich Kim die Koffer (bzw. ihren Lipgloss) packen müssen, sie hatte die wenigsten Zuschauer-Votes. Aber Heinz Hoenig musste das Camp vorsorglich aus medizinischen Gründen verlassen. Dr. Bob verkündete die Entscheidung.

17.50 Uhr: Die letzten Prüfungen für die drei Finalisten im „Dschungelcamp“ stehen übrigens bereits fest. Aber es ist noch zu früh, um zu spoilern. Soviel darf schonmal verraten werden: Es wird krass und extrem ekelig. Das Finale ist nichts für schwache Nerven.

17.30 Uhr: Bevor es heute um 22:15 Uhr auf RTL zum großen Showdown zwischen Layla Lahouar, Twenty4Tim und Lucy Diakovska kommt, zeigt der Sender ab 20:15 Uhr eine Countdown-Show zum Finale live aus Köln. Moderiert von Olivia Jones und Angela Finger-Erben.

17.00 Uhr: Der Vater von Lucas Cordalis war übrigens der allererste Gewinner von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus.“. Der beliebte deutsch-griechische Schlagersänger Costa Cordalis hatte Erfolge mit seinen Liedern „Du hast ja Tränen in den Augen“ und „Anita“. Er gewann vor genau 20 Jahren. Seine Siegprämie von 28.000 Euro spendete er der Kinderkrebshilfe.

Dschungelkönig und Schlagersänger Costa Cordalis präsentiert stolz seine Insignien kurz nach seinem Sieg im Januar 2004. Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

+++ Dschungelcamp: Königin Djamila Rowe nennt ihren Favoriten auf die Krone +++

16.30 Uhr: Wir nutzen den Countdown, um kurz einen Blick auf die letzte Staffel vom „Dschungelcamp“ zu werfen: 2023 konnte sich Reality-Star Djamila Rowe die Dschungelkrone aufsetzen. Im Finale setzte sich die Berlinerin gegen Luigi „Gigi“ Birofio durch. Auf Platz drei landete Lucas Cordalis, der Mann von Daniela Katzenberger.

15.50 Uhr: Am Samstag hatte Leyla Lahouar noch die wenigsten Stimmen aller Anrufer bekommen und hätte rausfliegen müssen. Aber RTL entschied sich, alle fünf verbliebenen Kandidaten im Camp zu lassen. Grund dafür waren die frühen Ausstiege von Cora Schumacher und Heinz Hönig. So war Leyla am Samstag beim Halbfinale mit dabei.

15.30 Uhr: Es war schon eine Überraschung, die sich am Samstagabend im australischen Dschungel abspielte. Mit Mike Heiter und Fabio Knez mussten gleich zwei Top-Favoriten auf einmal das „Dschungelcamp“ verlassen.

Zu wenige Menschen hatten für sie angerufen. Eine Entscheidung, die bei vielen Fans auf Unverständnis traf. Auch bei prominenten Fans. „Nichts gegen Leyla, aber gestern flog Leyla fast raus und heute im Finale“, schreibt beispielsweise Realitystar Janine Pink bei Instagram.

Und auch Dschungelcamp-Ikone Julian F. M. Stoeckel scheint sichtlich angefressen. „So eine Scheiße“, wütet der Bewohner aus dem Jahr 2014. Es bleibt also spannend, wer am Sonntagabend die Krone mit nach Hause nehmen darf.