„Dschungelcamp“-König Filip Pavlovic filmt sich im Hotel – dann passiert es plötzlich

Es ist immer noch unvorstellbar und surreal für Filip Pavlovic, dass er die Krone gewann und diesjähriger Dschungelkönig wurde. Doch bei den RTL-Zuschauern war er ziemlich schnell klarer Favorit im „Dschungelcamp“.

Mittlerweile ist Filip Pavlovic wieder im Leben nahe der Zivilisation angekommen und bereitet sich auf seine Rückkehr nach Deutschland vor. In seiner Instagram-Story sieht man den „Dschungelcamp“-Star nun im Hotel in Südafrika – und plötzlich passiert es: Filip bekommt einen Kuss!

„Dschungelcamp“-König Filip Pavlovic filmt sich – dann passiert es

Wer jetzt denkt, seine Mitstreiterin Tara Tabitha würde sich dem Reality-Star annähern, wie sie es bereits im Camp versucht hatte, der irrt. Es ist jemand ganz anderes: Ausgerechnet Dschungel-Kultstar Dr. Bob!

Das ist das „Dschungelcamp”:

Die Show wird seit 2004 produziert

„Das Dschungelcamp” wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert, der die Show von dem verstorbenen Dirk Bach übernahm

In der Vergangenheit nahmen schon Kandidaten wie Schlager-Star Melanie Müller und DSDS-Gewinner Daniel Kübelböck an der Show teil

In zwei Wochen müssen die Kandidaten sich regelmäßig anstrengenden aber vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen um am Ende als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin den Thron zu besteigen – die Zuschauer können in den Werbepausen an einem Gewinnspiel teilnehmen

2022 fand das Camp zum ersten Mal in Südafrika statt

„Dschungelcamp“-Star Filip Pavlovic mit ehrlichen Worten: „Dr. Bob, I love you.“

Dschungelcamp-Star Filip Pavlovic wird im Hotel überrascht. Damit rechnet niemand (Archivbild). Foto: IMAGO / Future Image

Der trifft den Dschungelkönig im Hotel, freut sich über dessen Sieg im RTL-Format und erzählt den Fans: „Das ist also der König. Ich traf ihn vor einem Jahr, er war damals schon ein toller Junge, jetzt ist er ein noch besserer Junge. Ich liebe ihn sehr.“

Liebe Worte von Dr. Bob! Filip Pavlovic kann von alldem zwar nichts verstehen – Dr. Bob. spricht ihm zu schnelles Englisch –, er weiß aber ganz sicher: „Dr. Bob, I love you. Your are the best.“

Dafür gibt’s dann auch gleich ein Küsschen auf die Wange von Dr. Bob. Wenn das mal nicht der Beginn einer großen Dschungel-Freundschaft ist…

Und nicht nur den TV-Arzt hat Filip ins Herz geschlossen, auch seinen Fans hat der „Dscungelcamp“-König noch etwas mitzuteilen: „Diese Minute wollte ich mir einfach nehmen, um mich bei jedem einzelnen von euch zu bedanken. Ich küsse eure Augen, ihr seid einfach die Geilsten.“

Bei der großen Wiedersehens-Show der Dschungel-Kandidaten spricht ein Teilnehmer nun Klartext, der ohnehin schon für große Diskussionen sorgte. Hier erfährst du mehr >>> (jhe)