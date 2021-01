Dschungelcamp: Ex-Bachelor Oliver Sanne über Sex bei RTL – „Ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit“

In der neuen Folge vom Dschungelcamp mussten am Donnerstag drei weitere Promis in das Tiny House einziehen und kämpften dort um den Einzug ins Viertelfinale.

Christina Dimitriou, Sam Dylan und Ex-Bachelor Oliver Sanne stellten sich den Prüfungen im Dschungelcamp. Letzterer plauderte in der Folge intime Details von den Dreharbeiten zum Bachelor aus und sorgt damit für Aufsehen.

Dschungelcamp: Ex-Bachelor plaudert aus dem Nähkästchen

Da das Dschungelcamp in diesem Jahr nicht in Australien, sondern in Köln stattfindet, können die Stars ganz bequem in der Limousine zum Studio fahren. Dort lässt der Ex-Bachelor schon zu Beginn einige Bomben platzen.

Unter anderem verrät er, wie er seine aktuelle Freundin kennengelernt hat: „Eigentlich wollte ich auf gut Deutsch gesagt ein Nümmerchen machen“. Der 34-Jährige gibt außerdem zu, dass er Probleme mit seinem arroganten Image hat. „Ich bin es leid mit diesen 0815-Influencern verglichen zu werden“.

Im Camp angekommen geht es direkt heiß her. Mit den Kraftausdrücken seiner Mitstreiterin Christina kann Oliver nämlich so gar nicht umgehen. Auch Sam Dylan ist sich sicher: „Wir könnten noch aneinander geraten“. Bei einem ziemlich pikanten Thema redet der Ex-Bachelor allerdings auch völlig ungeniert daher.

Das ist das Dschungelcamp:

ist eine auf RTL ausgestrahlte Reality-Show

die Erstausstrahlung fand am 9. Januar 2004 statt

wird von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert

Prince Damien ist noch amtierender Dschungelkönig, er gewann die Krone im vergangenen Jahr

wird in diesem Jahr wegen der Pandemie in Hürth gedreht

Dabei schildert er sehr eindrücklich sein erstes Mal, bei dem er und seine Partnerin fünf Anläufe brauchten. „Irgendwann hat es dann geklappt und dann hab ich auch Spaß dran gefunden“. Er ist zuversichtlich: „Das werd ich auch noch bis ins hohe Alter haben“. Aber damit nicht genug. Während Sam von seiner einzigen Erfahrung mit einer Frau spricht, kommt Oliver gar nicht mehr aus dem Schwärmen über weibliche Körper heraus. So habe er sich bereits im Kindergarten in seine Erzieherin verguckt.

Oliver Sanne war bereits in einigen Reality-Shows zu sehen. Unter anderem beim Promi-Boxen. Foto: imago images / Future Image

Pikante Details vom Bachelor-Dreh

Neben einer schönen Ausstrahlung ist der Ex-Bachelor aber vor allem von Kurven und einem großen Hintern fasziniert. „Das darf schön klatschen, wenn man auf den Hintern klappt“.

Auch als er gefragt wird, wie es mit Sex beim Bachelor aussieht ist Oliver ganz offen. Das Ziel bei den Dreamdates sei es immer Sex zu haben. „Ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit“.

So viel Ehrlichkeit wurde von den Zuschauern belohnt. Oliver Sanne landet nach einem ersten Voting auf Platz eins. Wie es mit dem Dreiergespann weitergeht, erfährst du heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL. (nb)